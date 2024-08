Disavventura di un giovane: seguendo il navigatore si perde tra le montagne, salvato dai VVF

Disavventura notturna tra Taranto e Lamezia Terme: giovane salvato dai Vigili del Fuoco

Ieri sera, un viaggio da Taranto a Lamezia Terme si è trasformato in un'avventura rocambolesca per un giovane che, seguendo le indicazioni del navigatore satellitare, si è ritrovato a percorrere vecchie mulattiere di montagna ad oltre 1000 metri di altezza. L'incidente si è verificato nei pressi dell'uscita autostradale di Altilia Grimaldi, dove il giovane è rimasto bloccato in una zona boscata.

L'Intervento dei Vigili del Fuoco

Appena ricevuta la chiamata di soccorso tramite il numero SO115, i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme si sono attivati immediatamente. Il capo squadra ha contattato telefonicamente il giovane, riuscendo a ricostruire il percorso effettuato grazie alle informazioni fornite. Nonostante le difficoltà, la squadra di soccorso è riuscita a raggiungere il giovane e a portarlo in sicurezza.

Il recupero della BMW 318

L'intervento dei vigili del fuoco non si è limitato al salvataggio del giovane. La squadra è riuscita anche a recuperare la sua autovettura, una BMW 318, rimasta bloccata lungo le impervie mulattiere. L'operazione ha richiesto grande perizia e determinazione, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio.

Un rilievo per la sicurezza stradale

Questo episodio mette in evidenza i potenziali rischi legati all'uso dei navigatori satellitari senza una verifica attenta del percorso suggerito. È fondamentale che gli automobilisti prestino maggiore attenzione alle indicazioni stradali e si informino sulle condizioni delle strade che intendono percorrere, specialmente in aree montuose o poco conosciute.



La tempestività e l'efficienza dei vigili del fuoco di Lamezia Terme sono state cruciali per il felice esito di questa disavventura. L'intervento non solo ha garantito la sicurezza del giovane ma ha anche evitato ulteriori complicazioni legate al recupero dell'auto. Questo episodio serve da monito per tutti gli automobilisti: affidarsi ciecamente alla tecnologia può riservare sorprese inaspettate.