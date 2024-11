Docente aggredito a Locri dal padre di uno studente: denunciato

Docente aggredito a scuola dal padre di uno studente: denunciato a Locri

Locri, 29 novembre 2024, 15:49 – Grave episodio di violenza al liceo scientifico "Zaleuco" di Locri, dove un docente è stato aggredito fisicamente dal padre di uno studente.

L’episodio si è verificato il giorno successivo al tradizionale incontro scuola-famiglia, durante il quale l’insegnante aveva informato la madre del ragazzo del suo andamento scolastico negativo.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Locri, l’uomo si è presentato questa mattina nell’istituto scolastico con l’intento di confrontarsi con l’insegnante.

Tuttavia, il colloquio è rapidamente degenerato in uno scontro fisico, culminando in un’aggressione.

Il docente, colto di sorpresa, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri, dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in sette giorni.

La denuncia e l'intervento delle forze dell’ordine

Dopo l’accaduto, i carabinieri, prontamente allertati, hanno avviato le indagini. Il padre dello studente è stato identificato e denunciato per lesioni personali.

L’episodio ha suscitato forte indignazione tra il personale scolastico, che ha espresso solidarietà al docente coinvolto.

Una riflessione necessaria

L’accaduto riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza nelle scuole e del rapporto tra famiglie e istituzioni scolastiche.

Sempre più spesso, episodi di violenza verbale e fisica mettono a dura prova il delicato equilibrio tra educazione, comunicazione e rispetto dei ruoli.

Le autorità scolastiche locali, in collaborazione con le forze dell’ordine, stanno valutando ulteriori misure per garantire un ambiente sicuro sia per gli insegnanti sia per gli studenti.