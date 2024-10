Don Francesco Cristofaro: mercoledì a Corigliano per parlare di disabilità

L’Associazione di Promozione Sociale “Unione è Forza” organizza per mercoledì 9 ottobre, alle ore 18, presso la sede situata in Via Mediterraneo (accanto Ufficio Postale), a Schiavonea di Corigliano-Rossano,

un incontro sul tema “PER UNA CULTURA DELLA DISABILITÀ” e contestuale presentazione del libro “LE VIE DI MARIA” di Don Francesco Cristofaro.

All’iniziativa interverranno: Don Francesco CRISTOFARO, sacerdote, scrittore e conduttore del programma “Fatti per il Cielo” in onda sull’emittente televisiva nazionale Padre Pio Tv; Colonnello Marco Gianluca FILIPPI, Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano-Rossano; Vice Questore Domenico LANZARO, Dirigente Commissariato Polizia di Stato di Corigliano-Rossano; Prof. Giovanni PISTOIA, Vicesindaco con delega alla Cultura e all’Istruzione della Città di Corigliano-Rossano; Avv. Marinella GRILLO, Assessore alle Politiche Sociali della Città di Corigliano-Rossano.

Il sacerdote catanzarese Don Francesco Cristofaro, parroco della parrocchia Santa Maria Assunta in Simeri Crichi, è tra i religiosi che oggi vengono definiti “missionari digitali” per il suo intenso e attento lavoro di evangelizzazione e preghiera attraverso i nuovi mezzi di comunicazione sociale. Durante la pandemia da Covid-19, il giovane parroco, già seguito da molti per le sue trasmissioni su Radio Mater e Padre Pio Tv, oltre che alle pubblicazioni di spiritualità, ha cominciato a trasmettere in streaming momenti di preghiera e messaggi di speranza. Da sempre attento alle tematiche sociali, e in particolare alla tutela dei diritti delle persone disabili, la sua presenza, unitamente a quella di tutti gli altri suddetti illustri relatori, da sempre impegnati in merito nell’opera di prevenzione e sensibilizzazione, rappresenta un’importante occasione d’ascolto e confronto.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

FABIO PISTOIA