Donata Bergamini: Giustizia per Denis

Sentenza di Isabella Internò: Donata Bergamini Esprime Sollievo e Richiesta di Riconoscimento

Bergamini, sorella di Denis, commenta la condanna a 16 anni di Isabella Internò

Donata Bergamini, sorella di Denis Bergamini, ha reagito con emozione alla recente sentenza della Corte che ha condannato Isabella Internò a 16 anni di reclusione per l'omicidio del fratello. Durante l'annuncio della sentenza, Donata ha condiviso i suoi sentimenti e il significato di questo verdetto per la sua famiglia.

Un riconoscimento tanto atteso

"Finalmente la Corte ci ha dato ragione. Quando ho capito che la giustizia arrivava, la mia testa è andata a mio fratello, a mio padre e a mia madre che è ancora in vita ma che probabilmente non riuscirà a capire per la sua malattia," ha dichiarato Donata Bergamini, trattenendo a stento le lacrime.

La sentenza rappresenta un momento di sollievo per la famiglia Bergamini, che ha atteso a lungo un riconoscimento ufficiale dell'omicidio di Denis. "Non mi interessa la pena ma il riconoscimento che è stato ucciso," ha aggiunto, sottolineando l'importanza della giustizia ottenuta.

Impatto sulla famiglia e sulle generazioni future

Donata ha evidenziato come la sentenza abbia un impatto positivo non solo su di lei, ma anche sui suoi figli e nipoti. "Ho pensato subito ai miei figli che hanno finalmente smesso di portarsi dietro questa macchia. Ho sempre detto che nella giustizia bisogna avere fiducia che prima o poi arriva. Ho provato felicità anche per i miei nipoti che non subiranno quello che hanno subito i miei figli."

Riflettendo sull'apparizione in aula, Donata ha dichiarato: "Cosa ho provato vedendo Internò? Niente non mi ha fatto nessun effetto perché quella persona lì per me era già in carcere prima."

Ringraziamenti e riconoscimenti

La sorella di Denis ha espresso gratitudine verso i suoi avvocati e le forze dell'ordine coinvolte nel caso. "Devo ringraziare i miei avvocati perché se siamo arrivati a questo punto, oltre alla Procura di Castrovillari, l'impegno grande è stato dei miei avvocati non solo per l'impegno morale ma anche fisico, poiché la mia regione, l'Emilia Romagna, dalla Calabria è difficile da raggiungere."

Donata ha inoltre ringraziato gli amici di Denis e la comunità di Cosenza: "Il ringraziamento più grande va alla città di Cosenza, partendo dai tifosi e da tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni. Ho avuto un calore enorme. È quel calore che mio fratello sentiva a Cosenza e che lo ha spinto a non andare in una squadra più importante ma a rimanere qui."

Priorità alla verità e alla Giustizia

Concludendo, Donata Bergamini ha ribadito che l'aspetto più rilevante della sentenza è il riconoscimento della verità: "L'entità della pena non mi interessa in questo momento. Per me la cosa più importante era che sia io che mio padre avevamo subito e visto dall'inizio che ciò che dicevamo era vero, che Denis era stato ucciso."

Conclusione

La condanna di Isabella Internò segna un importante passo avanti per la famiglia Bergamini nella ricerca di giustizia per Denis. Donata Bergamini ha dimostrato forza e resilienza, evidenziando l'importanza del riconoscimento legale e del supporto comunitario nel superare una tragedia familiare.