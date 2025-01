Donna investita SS106 in Calabria: muore sul colpo

Il conducente si è fermato per prestare soccorso. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

CORIGLIANO-ROSSANO, 29 GENNAIO – Tragedia sulla Statale 106 ionica, in località Torricella, nell'area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano (Cosenza).

Una donna di 51 anni, di nazionalità bulgara, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava sul ciglio della strada.

A travolgerla è stata una Fiat Panda, il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto è arrivata tempestivamente un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Indagini in corso per ricostruire l’accaduto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non si escludono ipotesi legate alla scarsa visibilità o ad altre concause.

La Statale 106, tristemente nota come la “strada della morte” per l’elevato numero di incidenti mortali, torna ancora una volta al centro della cronaca per un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in Calabria.

L’intera comunità è sotto shock per l’ennesima tragedia che si consuma lungo questa arteria viaria, troppo spesso teatro di incidenti gravi e vite spezzate. (Immagine archivio)