Droga: operazione a Catanzaro, 21 arresti. I dettagli

Droga: operazione a Catanzaro, 21 arresti. Condotta da polizia e carabinieri e coordinata da Dda

CATANZARO, 12 OTT - E' in corso a Catanzaro un'operazione antidroga condotta da polizia e carabinieri, che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Il provvedimento restrittivo riguarda 21 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, furto e porto abusivo di armi, ricettazione ed estorsione per fatti avvenuti nell'area sud del capoluogo regionale. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle 11 nella sede della Procura della Repubblica di Catanzaro.

Catanzaro: eseguita da Polizia e Carabinieri ordinanza di misura cautelare nei confronti di 21 soggetti, indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per detenzione e commercializzazione di stupefacenti ed altri reati connessi.

Nelle prime ore della giornata odierna, 12 ottobre 2021, la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro e la Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro - supportati in fase esecutiva del personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile di Vibo Valentia, nonché di un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato e delle Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria - hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 21 soggetti, indagati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, furto di armi, detenzione e porto abusivo di armi, estorsione e ricettazione

Sono destinatari della misura della detenzione in carcere n. 9 indagati, mentre altri 12 sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

La misura cautelare scaturisce da due distinte attività investigative, condotte rispettivamente dall’Arma dei Carabinieri e l’altra dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, poi riunite in un'unica indagine per la concordanza di risultanze in ordine ai soggetti investigati e al contesto criminale di riferimento.

In particolare, il grave quadro indiziario ha consentito di ipotizzare due organizzazioni criminali, con specifici ruoli assegnati ad ogni suo componente, quali gli elementi di vertice delle stesse, gli organizzatori degli approvvigionamenti e della distribuzione dello stupefacente anche al minuto, le vedette sul territorio, nonché i fornitori, con riferimento al fiorente mercato del traffico illecito delle sostanze stupefacenti, del tipo marijuana, hashish, cocaina e eroina, nell’area sud della Città di Catanzaro.

In tale contesto, i gravi elementi indiziari hanno permesso di ipotizzare i canali di approvvigionamento per entrambe le consorterie criminali; uno di tali canali era proveniente dalla Puglia, per il tramite di soggetti di origine albanese (uno dei quali attinto dalla misura cautelare odierna), oltre che da soggetti contigui ad una delle cosche operanti nel versante della costa ionica.

Le investigazioni sono state effettuate, oltre che con le attività di carattere tradizionale, con l’esame di collaboratori di giustizia, e con l’attivazione di presidii di natura tecnica, che hanno condotto a numerosi riscontri sul territorio, nel corso dei quali sono state tratte in arresto in flagranza di reato 9 soggetti, e si è proceduto al sequestro di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, nonché cocaina, eroina e anfetamine.