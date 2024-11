Due denunce di violenza: Firenze e Taranto sotto shock.

Violenza sulle Donne: Due Casi di Aggressione a Firenze e Taranto

Due gravi episodi di violenza sessuale sono stati denunciati nelle ultime ore in Italia, uno a Firenze e l'altro a Taranto. Le indagini sono attualmente in corso su entrambi i casi.

Aggressione in un B&B a Firenze

Una ragazza di 26 anni, di origine straniera, ha denunciato di essere stata violentata nella notte di Halloween in un bed & breakfast nel centro di Firenze. Secondo le cronache locali, la giovane si è presentata all'alba di ieri all'ospedale di Careggi in stato di shock, rivelando agli operatori sanitari quanto accaduto.

La giovane ha raccontato di aver trascorso la serata con alcune amiche e di aver incontrato un uomo in un locale nei pressi di via de' Neri, vicino a piazza della Signoria. Non è chiaro se abbiano continuato a bere insieme, ma alla fine l'uomo sarebbe riuscito a convincerla a seguirlo in una struttura ricettiva, dove sarebbe avvenuta la violenza.

A Careggi, è scattato il codice rosa, la procedura di emergenza riservata alle vittime di violenza. La polizia sta indagando sul caso, ma la giovane non è riuscita a fornire dettagli sull'identità dell'aggressore. Gli agenti sono attualmente al lavoro per esaminare le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nel centro storico, al fine di identificare il percorso seguito dalla vittima e la location del presunto crimine.

Denuncia di Violenza in Discoteca a Taranto

In un altro episodio, una minorenne ha denunciato di aver subito una presunta violenza sessuale in una discoteca di Taranto nella notte di Halloween, tra il 31 ottobre e l'1 novembre. Secondo quanto riportato dalla **Gazzetta del Mezzogiorno** e dal **Quotidiano di Puglia**, l'aggressore sarebbe un ragazzo maggiorenne, ma al momento non risulta formalmente denunciato. Dopo essere stato ascoltato dagli investigatori, è tornato a casa.

La minorenne si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto, dove, dopo aver raccontato la sua esperienza, è stato attivato il 'codice rosa' e informata la polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere interne della discoteca e hanno interrogato alcuni testimoni presenti quella sera.

Conclusione

Entrambi i casi mettono in evidenza la necessità di affrontare con urgenza e serietà la questione della violenza contro le donne in Italia. Le autorità competenti sono chiamate a garantire giustizia e sicurezza per tutte le vittime di abusi, affinché tali episodi non rimangano impuniti.