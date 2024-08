Due incidenti stradali SS106: muore centauro. Quattro feriti a marina di sibari

Un tragico incidente stradale è avvenuto sulla statale 106 ionica, nei pressi di contrada Lampa Bucita, nel territorio di Corigliano Rossano, che ha visto coinvolti una moto e un'auto. Umberto Graziano, un imprenditore edile di 40 anni, residente a Corigliano Rossano, ha perso la vita a causa dello scontro. L'uomo, che viaggiava in sella alla sua moto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Annunziata di Cosenza in eliambulanza, ma è deceduto poco dopo l'arrivo a causa delle gravi ferite riportate.

L'incidente ha provocato la chiusura temporanea della statale 106 in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

Un altro scontro a marina di Sibari: ferite quattro persone

Nella stessa notte, un altro incidente stradale è avvenuto all'ingresso di Marina di Sibari, coinvolgendo due vetture, una Kia Sportage e una Volkswagen Golf. Anche in questo caso, le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. I vigili del fuoco del Comando di Cosenza, insieme ai distaccamenti di Castrovillari e Rossano, sono intervenuti per liberare uno dei feriti rimasto incastrato nell'abitacolo. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasferito in ospedale per ulteriori trattamenti. (Immagine archivio)