È una New Generation Racing Che non molla mai

Doppio impegno nel fine settimana appena concluso per la New Generation Racing, che si è schierata al via con più portacolori all'ottavo slalom di Gambarie e negli impegni a Magione della gara "club" e del Trofeo Predator's.

A Gambarie, la gara era valida per il Campionato Italiano Slalom, per la Coppa Aci Slalom di Zona 4 e per il Challenge Slalom Calabria. Il meteo non è stato certo dei più favorevoli e infatti la nebbia e la pioggia l'hanno fatta da padrone, con una sospensione prolungata dopo la ricognizione iniziale. Per fortuna dopo qualche ora, la gara è ripartita e almeno si è potuta svolgere una manche nonostante le condizioni proibitive e che hanno fatto desistere legittimamente alcuni piloti.

Nelle Racing Start e tra le 1400 per la precisione, è arrivata una settima piazza di classe per Francesco Pio Santise, che aveva voglia di risalire subito in macchina dopo l'intoppo di Luzzi e ha cercato di riprendere subito confidenza con la sua Peugeot 106.

Ottimo podio in Racing Start Plus 1.4 su Peugeot 106 per Alberto De Gregorio nella sua prima volta in quel di Gambarie e ha saputo ben interpretare il percorso, nonostante il meteo poco favorevole.

Tra le 1600 Carlo Barberio su Peugeot 106 non ha preso il via.

Bellissima la gara di Domenico Marchio su Peugeot 106, con il pilota di Tiriolo che ha sfiorato la vittoria. Marchio ha comunque conquistato un ottimo secondo posto di classe 1600 e un secondo posto di gruppo N, concretizzando come sempre il tutto.

In gruppo E1, secondo posto di classe +2000 e top ten di categoria sfiorata per l'esperto Rosario Scerbo su Renault 5 GT Turbo.

In E2SH, debutto rinviato per Cesare Leone e la sua nuova Fiat X1/9 di classe 2000.

Tra i prototipi in E2SS/TM SS, buono il secondo posto di classe 1150 per Nicola Paola Almirante che su Wolf Thunder GB 08 ha mancato di poco anche il podio di categoria.

A Magione è stata sfortuna vera per i Catanzaresi Gianluca Rodino e Giuseppe Rubino, rispettivamente su Peugeot 106 ed Elia Avrio. Alcuni problemi tecnici hanno condizionato il loro fine settimana.

Nel Trofeo Predator's prestazioni sempre al top per il giovane figlio d'arte Antonino Piria, con lo stesso che ha centrato il podio nella prima gara. Infatti in gara 1 è arrivato un secondo posto nella classe Silver.

Foto allegate: Domenico Marchio (Archivio NGR nella gara di Luzzi) e Antonino Piria(in azione a Magione)

Ufficio Stampa New Generation Racing