È uscito oggi “Still Yours” il nuovo brano dell'hitmaker australiano The Kid Laroi. È online il trailer del documentario “Kids Are Growing Up”. L'artista sarà in concerto per un’unica tappa italiana il 27 aprile al Fabrique di Milano

È uscito oggi, venerdì 1 marzo, in digitale “STILL YOURS”, il nuovo brano dell’hitmaker australiano THE KID LAROI (The Kid LAROI - Still Yours (From The Doc) (lnk.to)).



È online anche il trailer del documentario “KIDS ARE GROWING UP” (www.youtube.com/watch?v=SKP2dS-VR24) diretto da Michael D. Ratner, che racconta la vita e il viaggio musicale di LAROI, dalla sua infanzia alla sua ascesa globale. Il film include interviste a LAROI, così come ad alcuni dei suoi stimati mentori e colleghi dell’industria musicale come Justin Bieber, Post Malone, e tanti altri. Il film è disponibile in streaming su Prime Video dal 29 Febbraio in più di 240 paesi nel mondo. Il brano presente nel trailer è una riflessione su un amore perduto.

Lo scorso 10 novembre, The Kid LAROI ha pubblicato il suo album di inediti, “THE FIRST TIME” (THE KID LAROI - THE FIRST TIME (ALBUM) (lnk.to)), un lavoro caratterizzato da un’impronta ibrida tra hip-hop, pop, alternative e indie.



L’hitmaker australiano sarà in concerto per un’unica tappa italiana il 27 aprile al Fabrique di Milano.



Classe 2003, The Kid LAROI è nato in Australia ed è cresciuto ascoltando le icone hip-hop e R&B americane come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West. Ha suscitato grande clamore il suo primo mixtape “F*CK LOVE” pubblicato a soli 17 anni, debuttando nella top 10 della Billboard's 200 chart, e da lì non si è più fermato.

Tra le ultime hit della giovane superstar mondiale: “STAY” feat. Justin Bieber (4 MILIARDI di stream, #1 dell’Airplay radiofonico e 4X Platino in Italia), “Love Again” (250 MILIONI di stream), “Thousand Miles” (400 MILIONI di stream), e “WITHOUT YOU” (1,5 MILIARDI di stream e ORO in Italia).