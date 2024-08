Empoli travolgente in Coppa Italia: D'Aversa analizza la vittoria sul Catanzaro (Video)

Il mister soddisfatto del 4-1, ma sottolinea la necessità di migliorare la concretezza sotto porta in vista del campionato.

EMPOLI, 11 AGO. – L'Empoli ha iniziato la sua campagna di Coppa Italia con una convincente vittoria per 4-1 contro il Catanzaro, dimostrando sia il proprio potenziale che alcuni aspetti su cui lavorare. Il mister Roberto D'Aversa ha espresso soddisfazione per il risultato, pur riconoscendo che la squadra ha ancora del lavoro da fare in vista dell'inizio della nuova stagione.

Le riflessioni post-partita di D'Aversa

Nella sua intervista post-partita, D'Aversa ha elogiato la prestazione fisica della squadra, soprattutto considerando le condizioni difficili. "Non era semplice mantenere la lucidità in queste circostanze, soprattutto con il campo che non era in condizioni ottimali," ha affermato. "Tuttavia, i ragazzi sono stati molto, molto bravi."

Pur essendo soddisfatto del risultato, D'Aversa ha sottolineato che la squadra avrebbe potuto essere più cinica, in particolare nel secondo tempo, dove l'Empoli ha dominato il possesso palla e creato numerose occasioni. "Dobbiamo essere più spietati nel concludere le opportunità che creiamo," ha detto, sottolineando che durante la stagione regolare l'Empoli potrebbe non avere sempre il lusso di generare così tante occasioni da gol.

L'importanza della pazienza e dell'adattabilità

D'Aversa ha evidenziato la pazienza della squadra, soprattutto dopo aver subito un gol su calcio piazzato. Nonostante le difficoltà iniziali, l'Empoli è riuscito a riprendere il controllo nel secondo tempo, con il mister che ha lodato i suoi giocatori per la loro compostezza. "Il momento chiave è stato quando non abbiamo perso la pazienza dopo aver subito il gol," ha osservato.

Il mister ha anche toccato il tema delle assenze dovute agli infortuni, sottolineando che queste situazioni offrono opportunità ad altri giocatori di mettersi in mostra. "Sono contento di come coloro che hanno giocato si sono fatti trovare pronti. È gratificante per un allenatore vedere questo," ha commentato D'Aversa.

Aggiustamenti tattici e prestazioni dei giocatori

La partita ha visto un assetto difensivo sperimentale per l'Empoli, con una difesa a tre che ha impressionato nonostante fosse una novità. D'Aversa ha rivelato che i cambiamenti erano necessari a causa degli infortuni, ma si è detto soddisfatto di come la squadra si è adattata.

"Giocatori come Mattia, che ha dovuto adattarsi a un ruolo centrale, hanno performato in maniera ammirevole. Dobbiamo essere pronti a superare tali difficoltà, soprattutto con infortuni e squalifiche che sono inevitabili durante una stagione," ha osservato il mister.

Sguardo al futuro

Nonostante la vittoria sia stata soddisfacente, D'Aversa ha avvertito di non cedere a troppa sicurezza. "Non facciamoci ingannare da una vittoria in agosto. Il campionato sarà un'altra storia e dobbiamo continuare a migliorare," ha avvertito.

Anche i giovani talenti dell'Empoli, come Fazzini, Esposito e Colombo, hanno ricevuto elogi dal loro allenatore, sebbene abbia sottolineato che c'è ancora spazio per crescere. "È importante che si godano il successo di stasera, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra e concentrarci sulle sfide che ci attendono."

Guardando avanti

Mentre l'Empoli si prepara per la nuova stagione, D'Aversa ha riconosciuto che la squadra non è ancora al 100%. Tuttavia, ha espresso fiducia nei progressi del gruppo. "Siamo in un buon momento, ma dobbiamo ancora lavorare su alcuni aspetti, soprattutto man mano che ci avviciniamo all'inizio del campionato," ha concluso.

