EstArte: il programma degli eventi al Parco Gaslini dal 20 al 30 agosto 2024

CATANZARO - EstArte è un progetto che mette al centro il quartiere Lido dal 20 al 30 agosto 2024 al Parco Gaslini. Frutto della sinergia tra l'assessorato alla Cultura, guidato dall’assessore Donatella Monteverdi, con l'assessorato al Turismo, di cui è titolare l’assessore Antonio Borelli, e la vice sindaca Giusy Iemma, questa iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare l'arte, la cultura e il territorio insieme a due realtà molto importanti per la città: il Conservatorio Tchaikovsky e l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Il programma di EstArte comprende una varietà di eventi, dalla musica al teatro, passando per la letteratura e le arti visive. Una vetrina anche per i giovani catanzaresi, i quali potranno partecipare al contest "Catanzaro Sound & Clash of Paints", 28 e 29 agosto, dedicato ai giovani talenti della musica e dell'arte. Durante il contest “Catanzaro Sound”, i giovani musicisti catanzaresi avranno la possibilità di esibirsi e competere per vincere un pass esclusivo per il concerto di Capodanno in piazza Prefettura, dove potranno aprire lo spettacolo davanti a un vasto pubblico. Un contenitore libero e di creatività per liberare il talento dei giovani catanzaresi che sognano un palcoscenico su cui esibirsi. Per iscriversi e maggiori informazioni su “Catanzaro Sound”: https://www.comune.catanzaro.it/contest-musicale-catanzaro-sound-il-regolamento/.





Lo stesso vale per “Clash of Paints”: si tratta di un contest per illustratori diviso in due giorni in cui gli artisti affronteranno ina una serie di sfide creative. I vincitori avranno la possibilità di realizzare e istallare una propria opera su dei muri della città.



Tra gli appuntamenti più attesi, la prima nazionale di Liberata di Domenico Dara, le performance del cantastorie Andrea Bressi, il concerto della Calabria Jazz Orchestra diretta da Carlo Cattano, e l'esibizione dell'Ensemble di Musiche Tradizionali del Conservatorio Tchaikovsky, la Notte del Mare per valorizzare le potenzialità del mare anche in virtù del fatto che la città, per il secondo anno di fila, è Bandiera Blu.

Gli eventi di EstArte si terranno nella parte finale di agosto, poiché il Comune ha voluto lasciare valorizzare, nella prima metà del mese, ad altre manifestazioni importanti come Sapore di Mare, che si tiene dal 9 al 14 agosto nell’area del Porto, attirando numerosi visitatori e contribuendo a rendere Catanzaro un punto di riferimento per l'intrattenimento estivo.

EstArte propone anche attività ludiche e interattive, tra cui "Il gioco dell'anatra", un gioco gigante di socialità realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Contest musicale “Catanzaro Sound ”: il regolamento

ARTICOLO 1: OBIETTIVO DEL CONTEST.

Il contest musicale “Catanzaro Sound” che si svolgerà presso il Parco Gaslini di Catanzaro il 28 e il 29

agosto 2024, ha lo scopo di promuovere e valorizzare i giovani artisti musicali, offrendo loro l’opportunità di

esibirsi sul palco di un festival dedicato.

ARTICOLO 2: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

La partecipazione è aperta a tutti i giovani artisti musicali, senza distinzione di genere musicale.

Sono ammessi sia solisti che gruppi musicali. Possono partecipare anche artisti che non hanno mai

pubblicato nessuna canzone. L’età minima per la partecipazione è di 14 anni.

ARTICOLO 3: MODALITÀ DI ISCRIZIONE.

Entro il 21 agosto alle ore 12.00, gli artisti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione in

carta libera inviata tramite email agli indirizzi: [email protected] ed a

[email protected].



Si precisa che le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire ad entrambi gli indirizzi sopra indicati.

La domanda dovrà includere: A) Nome dell’artista o del gruppo; B) Dati anagrafici (nome, cognome, data di

nascita, indirizzo, numero di telefono, email); C) Breve biografia artistica; D) Eventuali link a video o

registrazioni di esibizioni passate (se disponibili).

ARTICOLO 4: SELEZIONE DEI PARTECIPANTI.

Una giuria qualificata, composta da Professori del Conservatorio di Catanzaro, esaminerà tutte le domande

pervenute. I candidati selezionati saranno contattati via e-mail e invitati a partecipare al festival “Catanzaro

Sound”.

ARTICOLO 5: SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL.

Il festival si articolerà in due giorni. Ogni artista o gruppo avrà la possibilità di esibirsi sul palco con un brano.

Le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da tre persone scelte dal Conservatorio di Catanzaro.

ARTICOLO 6: LA GIURIA.

La giuria sarà composta da tre esperti del settore musicale. I giudici valuteranno le esibizioni in base a criteri

di originalità, presenza scenica, capacità tecniche e interpretative.

ARTICOLO 7: PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE.

Al termine delle esibizioni del secondo giorno, la giuria delibererà il vincitore del contest. Il vincitore sarà

proclamato nella seconda serata del festival e si aggiudicherà la facoltà di aprire il Concerto di Capodanno di

Catanzaro.

ARTICOLO 8: NUMERO DI PARTECIPANTI.

Saranno ammessi 30 partecipanti. Qualora i candidati siano in numero superiore a 30, si utilizzeranno i

seguenti criteri di valutazione per selezionare i partecipanti: 1) Numero di album pubblicati; 2) Numero di

singoli pubblicati; 3) Curriculum artistico.

ARTICOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione al contest implica l’accettazione completa del presente regolamento. Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al regolamento per motivi organizzativi o di forza maggiore, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare gli

indirizzi email: [email protected] o [email protected].