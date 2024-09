F1, GP Baku 2024: Leclerc in pole, Piastri in prima fila – Analisi qualifiche

Per Charles Leclerc, il GP di Baku rappresenta un' altra occasione d'oro per mettere a tacere i fantasmi del passato. Il monegasco della Ferrari ha conquistato la sua 26esima pole position in carriera, eguagliando il due volte campione del mondo Mika Hakkinen.



Dopo aver finalmente trionfato a Monte-Carlo, rompendo il tabù del GP di casa, Leclerc mira ora a sfatare un altro mito: quello di una vittoria sul circuito cittadino di Baku, dove non è mai riuscito a fare meglio del terzo posto, penalizzato da problemi di affidabilità e mancanza di ritmo.

Piastri brilla, Verstappen delude

A partire accanto a Leclerc ci sarà Oscar Piastri, che ha salvato il sabato della McLaren con la sua solita grinta e abilità. Piastri ha messo in pista una prestazione magistrale, che lo ha portato a conquistare la seconda posizione in griglia.



A seguire troviamo il suo connazionale Carlos Sainz, che continua a mostrare difficoltà rispetto al compagno di squadra, e Sergio Perez. Il messicano della Red Bull ha confermato ancora una volta di trovarsi perfettamente a suo agio sul circuito azero, superando il compagno di squadra Verstappen in qualifica per la prima volta dal GP di Baku 2022, senza che l'olandese abbia avuto problemi tecnici.

Verstappen e Norris in difficoltà

Max Verstappen, leader del campionato, non è andato oltre il sesto posto in griglia. Ancora più in difficoltà Lando Norris, clamorosamente eliminato già in Q1: il britannico è stato costretto a rientrare ai box nell'ultimo tentativo del Q1, a causa di bandiere gialle, lasciando la McLaren con una pesante sfida per la gara. Il suo processo di recupero, che aveva dato l’impressione di poter competere con "Super Max", subisce così una brusca frenata.

Mercedes in ombra, Williams sorprende

Le Mercedes non brillano come ci si aspettava: George Russell si qualifica quinto, mentre Lewis Hamilton è settimo, ben lontano dai primissimi.



La sorpresa della giornata è Franco Colapinto, che ha stupito tutti con una straordinaria prestazione, qualificandosi nono nella sua seconda apparizione in Formula 1, per di più su un circuito complesso come quello di Baku. La Williams festeggia anche la presenza di Alex Albon in Q3, ma la sua qualifica è stata compromessa da un errore tecnico, con una probabile penalità in vista per l'airbox montato in modo errato.

Analisi della griglia di partenza del GP di Baku 2024:



1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5. George Russell (Mercedes)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Franco Colapinto (Williams)

10. Alexander Albon (Williams)*Possibile penalità in griglia per problemi tecnici.

La gara si prospetta entusiasmante, con Leclerc che cercherà di mantenere la leadership e puntare alla vittoria, mentre Verstappen e Norris dovranno tentare una difficile rimonta.



Appuntamento domenica alle 13:00 per un GP di Baku che promette scintille.