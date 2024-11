F1 Las Vegas 2024: Verstappen campione del mondo, Russell vince la gara

F1 GP Las Vegas 2024: Verstappen campione del mondo, Russell trionfa in gara

Il Gran Premio di Las Vegas 2024 si è rivelato un evento memorabile per la Formula 1, regalando emozioni e record. Max Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo, entrando nella storia del motorsport, mentre George Russell ha dominato la gara, portando la Mercedes sul gradino più alto del podio.

Verstappen, un campione da record

Con il quinto posto a Las Vegas, Max Verstappen ha scritto un altro capitolo della sua straordinaria carriera. L’olandese ha eguagliato il record di Sebastian Vettel come unico pilota nella storia della Formula 1 a vincere i primi quattro titoli consecutivi con la stessa scuderia, la Red Bull Racing.

“È stato un anno impegnativo, ma come squadra abbiamo dimostrato grande resilienza,” ha dichiarato Verstappen al termine della gara. “Questo quarto titolo è un sogno che non avrei mai immaginato possibile quando ho iniziato in F1. Sono incredibilmente orgoglioso di quanto abbiamo costruito insieme.”

La stagione 2024 non è stata una passeggiata per Verstappen, che ha dovuto affrontare una forte concorrenza, soprattutto nella seconda metà del campionato. Tuttavia, i sette trionfi nelle prime dieci gare hanno posto solide basi per il successo finale.

Russell vince a Las Vegas

Se il mondiale è stato di Verstappen, la gara di Las Vegas è stata il trionfo di George Russell. Il pilota britannico ha condotto una performance impeccabile, assicurando alla Mercedes una vittoria cruciale. Russell ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton, autore di una rimonta spettacolare dalla decima posizione in griglia fino al secondo posto. Sul podio anche Carlos Sainz con la Ferrari, che ha resistito agli attacchi di Charles Leclerc.

“Vincere a Las Vegas è speciale. Questa è una pista unica, e il lavoro del team è stato straordinario,” ha affermato Russell, visibilmente soddisfatto.

McLaren in crescita, Norris brillante

Lando Norris, nonostante una gara difficile, ha conquistato il punto extra per il giro veloce, portando ulteriore valore alla prestazione della McLaren. “Ogni punto conta per il team,” ha detto Norris, dimostrando il suo impegno anche in una serata non ideale.

La stagione 2024: una delle più competitive

La stagione appena conclusa è stata una delle più avvincenti degli ultimi anni. Con diverse scuderie in lotta per le prime posizioni, il 2024 ha segnato il ritorno di una competizione serrata in Formula 1. Verstappen, pur riconoscendo le difficoltà incontrate, ha lodato la qualità del campionato: “Quest’anno mi ha insegnato molto, è stata una stagione speciale e ricca di sfide.”

Verso il 2025: nuovi orizzonti per Verstappen e la Formula 1

Con ancora due gare da disputare, Verstappen ha già gli occhi puntati sul futuro: “La fame di vittoria non manca. Adesso mi godrò questo momento, ma sono già motivato per l’anno prossimo, dove ci aspetta una battaglia serrata.” Il 2025 si preannuncia come un’altra stagione ricca di colpi di scena, con Verstappen pronto a difendere il suo titolo e nuovi protagonisti in cerca di gloria.

Las Vegas ha illuminato il panorama della Formula 1 con un mix perfetto di spettacolo, adrenalina e storie indimenticabili. Max Verstappen, con il suo quarto titolo mondiale, e George Russell, vincitore della gara, sono i volti di un weekend che resterà nella storia del motorsport.