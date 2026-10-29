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Falsi certificati medici per evadere dai domiciliari: arresto a Castelfidardo

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A Castelfidardo, in provincia di Ancona, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni, disoccupato e con precedenti, per evasione e falsità materiale. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva più volte ottenuto permessi per allontanarsi dalla propria abitazione utilizzando certificati medici falsi.

Le indagini dei carabinieri e del Nas

Le indagini, condotte dalla stazione dei carabinieri di Castelfidardo con il supporto del Nas di Ancona, hanno permesso di ricostruire la condotta dell'uomo. Nonostante la detenzione domiciliare, il 49enne si era allontanato in diverse occasioni. Aveva richiesto e ottenuto dall'ufficio di sorveglianza autorizzazioni ad assentarsi, adducendo la necessità di visite mediche specialistiche presso il Policlinico di Milano.

La truffa smascherata

Gli accertamenti degli investigatori hanno però dimostrato che l'uomo non si era mai presentato alle visite cliniche autorizzate. Per giustificare le assenze, aveva prodotto documentazione sanitaria falsificata. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha quindi emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per i reati di evasione e falsità materiale commessa da privato. L'uomo è stato condotto in carcere.


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certificati medici falsi evasione domiciliari castelfidardo ancona arresto carabinieri falsità materiale ordine carcerazione

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