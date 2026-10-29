Furto di castagne ad Adrano e Biancavilla: tre arresti per 70 chili rubati
Un intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all'arresto di tre persone accusate di aver rubato circa 70 chili di castagne da un terreno privato. L'episodio si è verificato in contrada San Giuseppe Calcerana, una zona rurale che si estende al confine tra i comuni di Adrano e Biancavilla, in provincia di Catania.
La segnalazione e l'intervento delle forze dell'ordine
Secondo quanto ricostruito, una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 ha allertato i militari della presenza di un furto in corso. La pattuglia, giunta rapidamente sul posto, ha sorpreso tre uomini — un 46enne e due 21enni — mentre raccoglievano i frutti direttamente dagli alberi di castagno. Un'attività che, secondo gli investigatori, era già in fase avanzata.
La refurtiva e le accuse
All'interno dell'auto utilizzata dai tre, i carabinieri hanno trovato i 70 chili di castagne, già sistemati e pronti per essere portati via. La refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario del terreno. Per tutti e tre è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato in concorso. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli rafforzati sul territorio, finalizzati a contrastare i reati predatori nelle aree agricole.
Un fenomeno da non sottovalutare
Il furto di prodotti agricoli, in particolare in questo periodo dell'anno legato alla raccolta delle castagne, rappresenta un danno economico significativo per i proprietari terrieri. Le forze dell'ordine invitano a segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto, sottolineando l'importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per prevenire questi episodi.
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