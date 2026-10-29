Furto di castagne ad Adrano e Biancavilla: tre arresti per 70 chili rubati

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Un intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all'arresto di tre persone accusate di aver rubato circa 70 chili di castagne da un terreno privato. L'episodio si è verificato in contrada San Giuseppe Calcerana, una zona rurale che si estende al confine tra i comuni di Adrano e Biancavilla, in provincia di Catania.

La segnalazione e l'intervento delle forze dell'ordine

Secondo quanto ricostruito, una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 ha allertato i militari della presenza di un furto in corso. La pattuglia, giunta rapidamente sul posto, ha sorpreso tre uomini — un 46enne e due 21enni — mentre raccoglievano i frutti direttamente dagli alberi di castagno. Un'attività che, secondo gli investigatori, era già in fase avanzata.

La refurtiva e le accuse

All'interno dell'auto utilizzata dai tre, i carabinieri hanno trovato i 70 chili di castagne, già sistemati e pronti per essere portati via. La refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario del terreno. Per tutti e tre è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato in concorso. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli rafforzati sul territorio, finalizzati a contrastare i reati predatori nelle aree agricole.

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Un fenomeno da non sottovalutare

Il furto di prodotti agricoli, in particolare in questo periodo dell'anno legato alla raccolta delle castagne, rappresenta un danno economico significativo per i proprietari terrieri. Le forze dell'ordine invitano a segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto, sottolineando l'importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per prevenire questi episodi.