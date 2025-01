FC Südtirol-Catanzaro 1-1: Castori fiducioso sulla crescita (Video)

FC Südtirol - Catanzaro 1-1: Fabrizio Castori si mostra fiducioso nel post-gara

Il Südtirol e il Catanzaro si sono affrontati in una sfida equilibrata che ha visto le due squadre dividersi la posta in palio con un pareggio per 1-1. Nel post-gara, il tecnico dei biancorossi Fabrizio Castori ha espresso le sue impressioni sulla prestazione della squadra, sottolineando i segnali di crescita e la fiducia nel progetto.

"Una grande prestazione, nonostante il pareggio"

Per il mister Castori, il risultato non racconta appieno quanto visto in campo. "Io guardo alla prestazione, non solo al risultato. La squadra è cresciuta e ha messo in difficoltà una formazione forte come il Catanzaro," ha dichiarato. Il tecnico si è detto soddisfatto della mole di gioco prodotta dai suoi, evidenziando le numerose occasioni da gol create. Tuttavia, ha riconosciuto che gli episodi hanno influito sull'esito della partita.

Il fattore vento e l'analisi della gara

Uno degli aspetti che ha caratterizzato il match è stato il vento, considerato un elemento destabilizzante. "Il vento è la cosa peggiore per chi gioca a calcio, cambia le traiettorie e condiziona le azioni," ha spiegato Castori. Nonostante ciò, la squadra ha mantenuto alta la pressione, specialmente nel secondo tempo, anche se non è riuscita a sfruttare il vento a favore per chiudere il match.

Alle critiche mosse sul presunto calo fisico del Südtirol nella ripresa, Castori ha risposto con fermezza: "Abbiamo mantenuto il pressing alto e limitato il loro gioco. I numeri sono dalla nostra parte, sia in termini di occasioni che di prestazione fisica."

La fiducia nei nuovi innesti

Castori ha elogiato i nuovi giocatori, in particolare Pittia, che ha ben figurato nonostante la scarsa esperienza sul campo fino a questo momento. "È un ragazzo giovane, con potenziale. Con qualche partita in più sarà in piena condizione," ha affermato il tecnico. Anche gli altri innesti, come Bella Rinelli e Vessi, hanno ricevuto giudizi positivi per il contributo dato alla squadra.

Un percorso di crescita

Malgrado la classifica ancora complicata, Castori ha voluto sottolineare i progressi del Südtirol. "Fino a ieri eravamo ultimi in classifica. Oggi vediamo una squadra che gioca in proiezione offensiva e che mette in difficoltà gli avversari. Questo è solo l'inizio di un percorso di crescita."

Con il pareggio contro il Catanzaro, il Südtirol guadagna un punto importante ma soprattutto consapevolezza nei propri mezzi. Per Castori, la salvezza passa attraverso prestazioni continue e convincenti, come quella vista oggi.

Meta description SEO:

Scopri le parole di Fabrizio Castori dopo FC Südtirol - Catanzaro 1-1. Il tecnico sottolinea la crescita della squadra e l'importanza della prestazione nonostante il pareggio.

Leggi anche

Mister Caserta: 'Pareggio giusto, ma episodi decisivi contro il Sudtirol' (Video)