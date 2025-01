Mister Caserta: 'Pareggio giusto, ma episodi decisivi contro il Sudtirol' (Video)

Mister Caserta analizza il pareggio tra Sudtirol e Catanzaro: "Buon atteggiamento, ma episodi decisivi"

BOLZANO – Al termine del match tra Sudtirol e Catanzaro, conclusosi con un pareggio, mister Vincenzo Caserta ha commentato la prestazione della sua squadra. Nonostante il vento forte che ha condizionato il gioco, il tecnico si è detto soddisfatto dell'atteggiamento dei giallorossi, sottolineando però l'importanza di alcuni episodi chiave che avrebbero potuto cambiare il risultato.

Un avvio positivo e condizionamenti atmosferici

"La mia preoccupazione principale era l'approccio alla partita dopo la sosta," ha spiegato Caserta. "Abbiamo iniziato bene, con l'atteggiamento giusto, e siamo anche riusciti a portarci in vantaggio. Tuttavia, il vento ha penalizzato entrambe le squadre, ma probabilmente di più noi, visto il nostro stile di gioco basato sul palleggio. Loro, nel primo tempo, hanno adottato un pressing a uomo che ha reso difficili alcune delle nostre giocate abituali."

Pigliacelli decisivo e rigore mancato

Tra i protagonisti del match, il portiere giallorosso Mirko Pigliacelli si è distinto con interventi fondamentali: "Quando c'è stata occasione, Pigliacelli ha risposto presente, confermandosi un portiere di grande valore, sia tra i pali che nella costruzione del gioco," ha detto il mister.

Sul rigore sbagliato, Caserta è stato chiaro: "Il rigore può essere sbagliato, fa parte del calcio. Tuttavia, se fosse stato trasformato, avrebbe sicuramente potuto cambiare il corso della gara."

Scelte tattiche e sacrificio dei giocatori

Durante la partita, Caserta ha effettuato alcune modifiche tattiche, come l'inversione di Brignola e Situm: "Ho voluto mettere gli esterni a piede invertito per farli accentrarsi maggiormente. Brignola, in particolare, ha avuto un'ottima occasione nel primo tempo. Nonostante il lungo stop, si è fatto trovare pronto e ha disputato una buona gara, sacrificandosi per la squadra."

Un Sudtirol ostico e il gioco di Castori

Caserta ha elogiato il Sudtirol e il lavoro del tecnico Fabrizio Castori: "Le sue squadre sono sempre organizzate, giocano uomo su uomo e puntano molto sulle verticalizzazioni. Hanno cercato di sporcare le nostre giocate e ci hanno messo in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Non è mai facile affrontare squadre così preparate."

Sguardo al futuro

Con il pareggio in tasca, il Catanzaro guarda avanti. "Dobbiamo tornare a casa consapevoli di aver fatto una buona partita," ha concluso Caserta. "Ora ci aspetta una settimana importante per preparare al meglio la gara contro il Pisa, una squadra tecnicamente forte. Sarà fondamentale mantenere alta l’intensità negli allenamenti e continuare a lavorare con la giusta mentalità."

Il pareggio contro il Sudtirol rappresenta un punto guadagnato su un campo difficile, ma il focus rimane sul miglioramento e sulla continuità per affrontare al meglio il girone di ritorno.

