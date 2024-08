Fedez: il malore in aereo, il ricovero e lo show annullato. Poi rassicura: "Sto bene"

Fedez, noto rapper milanese, ha recentemente vissuto un'esperienza preoccupante che ha coinvolto un malore durante un volo privato, il ricovero d'urgenza in ospedale e l'annullamento di uno show a Gallipoli. Tuttavia, ha successivamente rassicurato i fan dichiarando di stare meglio. Questo articolo esplora i dettagli dell'accaduto e la risposta di Fedez.

Il malore in aereo

Durante un volo privato diretto in Puglia, Fedez ha accusato "dolori addominali e vomito". L'emergenza ha portato al suo trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Perrino di Brindisi, dove è arrivato in codice arancione. Le sue condizioni hanno richiesto un prelievo di sangue e una terapia con antidolorifici.

La Tac rifiutata e le dimissioni

Nonostante i sanitari volessero sottoporlo a una Tac, Fedez ha preferito rinviare l'esame. Alle 4 del mattino, è stato dimesso su sua richiesta. L'artista ha dovuto annullare il dj set previsto per la serata di venerdì al Praja, uno dei locali notturni più noti del Salento.

Il messaggio di Fedez

Fedez ha ringraziato tutto lo staff del Pronto Soccorso dell'Ospedale Perrino di Brindisi attraverso un post su Instagram. Ha anche rivolto un abbraccio a tutte le persone presenti al Praja di Gallipoli, esprimendo rammarico per non essere riuscito a salire sul palco. "Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto, grazie del supporto", ha concluso.

La rimozione del tumore

Nel marzo 2022, Fedez è stato operato per la rimozione di un tumore neuroendocrino al pancreas. A settembre, è stato ricoverato per due ulcere con emorragia interna, una conseguenza di quell'intervento. Negli ultimi mesi, ha dovuto più volte ricorrere alle cure ospedaliere.

Con queste parole e il sostegno dei suoi fan, Fedez spera di tornare presto alla sua attività artistica, dimostrando ancora una volta la sua resilienza e dedizione alla musica.