Ferrara e la Crisi Economica nel 2024: Situazione e Sfide

provincia di Ferrara sta affrontando una delle sue crisi economiche più significative, caratterizzata da un incremento dell'uso della cassa integrazione e una diminuzione della stabilità occupazionale. Nei primi otto mesi del 2024, le ore di cassa integrazione straordinaria hanno raggiunto livelli storici con oltre 1,5 milioni di ore, una crescita di cinque volte rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa situazione è particolarmente critica nel settore della meccanica, che rappresenta il 64,7% del totale delle ore di CIG.

Il settore manifatturiero è quello maggiormente colpito, con un aumento del 132% delle ore di cassa integrazione rispetto al 2023, coinvolgendo oltre 2.680 lavoratori. Molte piccole aziende artigiane si trovano a corto di ammortizzatori sociali, avviando riduzioni del personale e mettendo a rischio la stabilità sociale della regione.

Le problematiche sono attribuite sia a fattori globali che a carenze nelle politiche industriali. Nonostante alcuni segnali positivi, come l'aumento dell'occupazione in specifiche aziende dal 2020 al 2023, la carenza di giovani lavoratori e di investimenti mirati attraverso il PNRR acuiscono le sfide.

In risposta, le istituzioni locali e associazioni di categoria come la Fiom Cgil hanno evidenziato la necessità di riforme strutturali e un rinnovato patto per il lavoro, volto a sostenere imprese e lavoratori, evitando una deriva verso la deindustrializz

azione.