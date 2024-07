Festa di San Nicola Protettore di Sellia Marina: Celebrazioni e Programma

SELLIA MARINA - La città di Sellia Marina si prepara a celebrare la solennità di San Nicola, protettore della comunità, con tre giorni di eventi dal 23 al 25 maggio 2024. Questo evento annuale è un momento di grande devozione e festa per gli abitanti del paese e per i visitatori che vi partecipano.

Celebrazioni Religiose

Il programma religioso include le Celebrazioni Eucaristiche e le processioni che attraverseranno le vie principali della cittadina. I parroci don Raffaele e don Giuseppe invitano tutti a pregare affinché, per intercessione di San Nicola, Dio Padre continui a proteggere e guidare la comunità di Sellia Marina. La preghiera di colletta recitata durante le celebrazioni sottolinea l'importanza di una fede solida e di un amore generoso:

Padre santo, che nel Vescovo Nicola hai dato alla tua Chiesa un maestro di fede, invitto nel difendere la verità dagli assalti dell'errore e un pastore buono instancabile nel donarsi a tutti, dona una fede salda, e un amore aperto e generoso al tuo popolo che lo venera come protettore. Amen.

Le processioni saranno animate dalla città di Tiriolo, creando un'atmosfera di devozione e comunità lungo le vie illuminate dalla ditta Fuoco di Petrona'. La chiesa sarà addobbata dal "Parato" di Frustaci di Taverna, contribuendo a rendere le celebrazioni ancora più solenni e suggestive.

Programma Civile

Oltre alle celebrazioni religiose, la festa di San Nicola prevede anche un ricco programma di eventi ludici e ricreativi per coinvolgere tutta la comunità:

24 Maggio

- Ore 22:00: Concerto dei Taranta Sound

25 Maggio

- Ore 20:30: Proiezione della gara Cremonese-Catanzaro su schermo gigante

- Ore 22:15: Concerto del Ricchi e Poveri Tribute

Gli eventi si terranno presso la Piazza dell'Amore, situata in Via San Francesco da Paola. La conclusione della festa sarà caratterizzata dall'estrazione della lotteria e da uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Sellia Marina, offrendo un momento di gioia e condivisione per tutti i presenti.

La festa di San Nicola rappresenta un'occasione speciale per gli abitanti di Sellia Marina di rafforzare i legami comunitari e di celebrare insieme la fede e la cultura locale. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questi giorni di devozione e festa.