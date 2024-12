Festival di Sanremo 2026: il Tar apre alla gara, il Sindaco riflette sull'appello

Sentenza Tar sul Festival di Sanremo: il Comune valuta l'appello e avvia le procedure

Il Comune di Sanremo si prepara ad affrontare una nuova fase nella gestione del Festival di Sanremo, dopo la recente sentenza del Tar della Liguria che impone di mettere a gara l'affidamento della manifestazione a partire dal 2026.

Il sindaco Alessandro Mager, a margine di una riunione strategica tenutasi a Palazzo Bellevue, ha espresso l'intenzione di "prendersi ancora qualche giorno" per decidere se presentare appello, sottolineando però l'importanza di agire tempestivamente per adeguarsi alla sentenza. "Ritengo opportuna la necessità di continuare a sostenere e difendere le nostre tesi in tutte le sedi", ha dichiarato Mager, aggiungendo che la convenzione con la Rai, attuale partner del Festival, sarebbe comunque scaduta il prossimo anno.

La riunione operativa

Il vertice, convocato dal sindaco nella mattinata di oggi, ha visto la partecipazione dell’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Alessandro Sindoni, del vicesindaco Fulvio Fellegara, del segretario generale Monica Di Marco e della dirigente del settore turismo Rita Cuffini. In collegamento da remoto, i consulenti legali dello studio Bonura, che hanno rappresentato il Comune al Tar, hanno fornito ulteriori dettagli sull'esito della sentenza.

I prossimi passi

La sentenza del Tar è stata definita dal sindaco "molto articolata", ma al contempo ha offerto spunti positivi, come la conferma della titolarità dei marchi del Festival in capo al Comune di Sanremo. Inoltre, il documento stabilisce l'esigenza di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della manifestazione, evidenziando modalità operative più semplici rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Questo passaggio rappresenta una svolta cruciale per il futuro del Festival, una delle manifestazioni di punta del panorama culturale italiano. "È importante fin da subito attivare tutte le procedure idonee ad ottemperare alla sentenza", ha concluso Mager.

Con l'eventuale ricorso ancora in bilico, Sanremo si prepara dunque a ridisegnare il suo legame con il Festival, garantendo che la tradizione musicale continui a essere un simbolo dell’eccellenza italiana, anche sotto nuove modalità di gestione.