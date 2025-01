Filca CISL Calabria su incidente mortale sul lavoro

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una morte sul lavoro, quella di un operaio di 38 anni, caduto da un’altezza di circa 8 metri.



L’ennesimo incidente sul lavoro legato ad una caduta dall’alto, quella che resta la causa più frequente di mortalità sui luoghi di lavoro.

E’ quanto afferma il segretario generale della Filca-Cisl Calabria, Christian Demasi, il quale, esprimendo il proprio cordoglio e la solidarietà ai familiari dell’operaio, rimarca come la formazione sulla sicurezza è un diritto imprescindibile, e passa per l’applicazione puntuale dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.



Solo attraverso il rispetto delle normative contrattuali è possibile garantire che i lavoratori siano adeguatamente preparati ad affrontare i rischi delle loro attività quotidiane.



La formazione non è un optional o un costo da tagliare. Serve un impegno congiunto da parte delle aziende, delle istituzioni e delle forze sociali per diffondere una cultura della sicurezza che coinvolga non solo i lavoratori, ma anche le imprese stesse.

Demasi chiede di intensificare la vigilanza e il rafforzamento dei controlli interforze per la sicurezza sul lavoro:



I controlli devono essere più frequenti, mirati ed efficaci. Ogni cantiere, ogni fabbrica, ogni luogo di lavoro deve essere soggetto a verifiche rigorose per garantire il rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/08.

Come Filca-Cisl - prosegue Demasi - siamo fiduciosi che le autorità competenti facciano chiarezza sulle cause di questo incidente, e chiediamo che si intervenga con azioni concrete per prevenire ulteriori tragedie.



Lavorare non deve significare rischiare la vita ogni giorno.



La nostra battaglia continuerà fino a quando ogni lavoratore potrà tornare a casa sano e salvo. È necessario investire in formazione, vigilanza e sicurezza per garantire il rispetto della dignità e del valore della vita umana.