Comuni virtuosi, Finanziamenti strategici per Simeri Crichi: Sindaco Zicchinella alla guida del cambiamento

Un impegno concreto di 400 mila euro per infrastrutture e sicurezza idrogeologica sotto la direzione innovativa di Zicchinella.

SIMERI CRICHI - Nel cuore del Comune di Virtuosi, l'innovativa amministrazione guidata dal Sindaco Davide Zicchinella sta ridefinendo gli standard di responsabilità ambientale e di sicurezza idrogeologica. In meno di cinque mesi dall'inizio del suo mandato, il sindaco e la sua squadra hanno ottenuto 400 mila euro di finanziamenti dedicati a rinvigorire e proteggere il territorio comunale.

Questo notevole finanziamento è stato assegnato per il contrasto del dissesto idrogeologico, un problema che affligge il territorio da anni. I fondi sono stati distribuiti in tre progetti chiave, testimonianza dell'impegno dell'amministrazione Zicchinella verso il progresso concreto:

- 200 mila euro sono stati destinati alla costruzione di un sistema di raccolta delle acque piovane a Simeri Mare, un'azione strategica per prevenire inondazioni e migliorare la gestione delle risorse idriche.

- 100 mila euro serviranno a mitigare il rischio di frane a Crichi Centro, nella via Coglisano-Querce, assicurando la stabilità del terreno e la sicurezza degli abitanti.

- Un'ulteriore somma di 100 mila euro è stata approvata per la pulizia del Fosso "Pelacco", un intervento essenziale per tutelare la località Marincoli da alluvioni e smottamenti.

Con la prospettiva di ulteriori finanziamenti per la Vasca di Laminazione, il Sindaco Zicchinella ha riaffermato la sua dedizione a rendere Virtuosi un esempio lampante di amministrazione attiva e di innovazione ambientale.

Le azioni intraprese parlano più forte di qualsiasi proclamazione, ribadendo l'impegno dell'amministrazione a lavorare senza sosta, non per la propria gloria, ma per il benessere e la sicurezza di tutto il territorio di Virtuosi.