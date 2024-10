Fine settimana di maltempo: piogge intense e temporali al Nord e in Sardegna

Un nuovo flusso di correnti umide dal sud intensifica l'instabilità su alcune aree d'Italia, portando piogge e temporali che si concentreranno soprattutto al Nordovest e sulla Sardegna. La perturbazione, spinta da una saccatura atlantica, impatterà soprattutto il versante tirrenico delle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud un promontorio anticiclonico garantirà condizioni più stabili, soleggiate e asciutte. Nel weekend, piogge intense e temporali interesseranno le regioni nordoccidentali e la Sardegna, con possibili nubifragi e criticità idrogeologiche, mentre Toscana e regioni nordorientali vedranno fenomeni meno intensi. Resto d’Italia prevalentemente soleggiato e asciutto, grazie a correnti di Scirocco.

Previsioni Dettagliate

Sabato

Nord: Maltempo intenso su Nordovest, con piogge e temporali intensi su Liguria centro-occidentale e basso Piemonte (accumuli superiori ai 150 mm in 24 ore sul Genovese); piogge anche su Lombardia, ovest Emilia, Trentino AA, Veneto e Friuli VG, ma di minore intensità. Nebbie dense al mattino sulla costa romagnola.

Centro: Peggioramento in Toscana con rovesci temporaleschi estesi fino all'alto Lazio. Cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove, con nebbie dense mattutine sulle coste marchigiane.

Sud: Sole offuscato da nubi alte, soprattutto sul versante tirrenico e in Sicilia, senza fenomeni. In Sardegna progressivo peggioramento serale con rovesci temporaleschi. Temperature in lieve aumento al Centro-Sud. Venti di Scirocco.

Domenica

Nord: Continuano piogge e rovesci tra sudest Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, estendendosi verso Levante. In serata, attenuazione dei fenomeni sulle Alpi occidentali. Attesi accumuli di circa 100 mm sulle valli torinesi e sul Verbano, con rischio di nubifragi.

Centro: Condizioni instabili in Toscana con piogge dal pomeriggio su costa ed entroterra; qualche rovescio possibile anche sull’alto Lazio. Parzialmente nuvoloso sul versante adriatico con nebbie mattutine.

Sud: Nubi alte più compatte in Sicilia, con locali piovaschi nelle zone centro-occidentali. In Sardegna rovesci e temporali, specialmente nelle aree centro-settentrionali, dove sono previsti accumuli di 80-100 mm in 24 ore. Temperature stabili, venti di Scirocco. (3Bmeteo)

Allerta arancione della Protezione Civile per la giornata di oggi, venerdì 25 ottobre 2024:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura orientale

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Sud

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Toscana: Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Valdichiana, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere