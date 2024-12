Fisco, Pensioni, Famiglia e Casa: Le Novità della Manovra 2025

La manovra economica 2025, la terza del governo guidato da Giorgia Meloni, è diventata legge, mobilitando risorse per 30 miliardi di euro. Gli interventi si concentrano su fisco, pensioni, sostegno alla famiglia e investimenti nelle infrastrutture, con un'attenzione particolare all'occupazione e alla sostenibilità economica. Di seguito, le principali misure approvate.

Fisco: Riduzione del Cuneo e Aliquote Irpef Riviste

La manovra introduce un'importante revisione fiscale:

Taglio del cuneo fiscale: Bonus per dipendenti con reddito fino a 20mila euro e detrazione progressiva fino a 40mila euro. L'investimento supera i 17 miliardi di euro.

Irpef a tre aliquote strutturali: Stabilizzazione degli scaglioni per semplificare il sistema tributario.

Ires premiale: Riduzione di 4 punti per le imprese che reinvestono almeno l'80% degli utili.

Nuova tassazione: Raddoppiano le imposte sui veicoli aziendali, aumentano le tasse su giochi, scommesse e voli extra-UE.

Famiglia: Sostegno alla Natalità e Nuove Detrazioni

Per contrastare il calo demografico e sostenere le famiglie:

Bonus nuove nascite: Mille euro una tantum per Isee sotto 40mila euro.

Bonus nido strutturale: Esteso a tutte le famiglie con Isee fino a 40mila euro.

Congedi parentali estesi: All'80% dello stipendio per tre mesi.

Fondo Dote Famiglia: Sostegno per attività extra-scolastiche per giovani tra 6 e 14 anni in famiglie con Isee fino a 15mila euro.

Pensioni: Maggiore Flessibilità e Rinnovi

Rivalutazione pensioni minime: Incremento dal 2025 a 617,9 euro.

Proroghe: Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna rinnovate.

Cumulo previdenziale: Novità per anticipare la pensione a 64 anni nel sistema contributivo.

Lavoro: Incentivi e Detassazioni

Fringe benefit raddoppiati: Mille euro per tutti i lavoratori, duemila per chi ha figli.

Detassazione premi produttività: Aliquota ridotta dal 10% al 5%.

Nuove assunzioni: Incentivi per giovani e donne, maggiorazioni per trasferimenti superiori a 100 km.

Casa: Bonus e Agevolazioni

Ecobonus e Sismabonus: Confermati al 50% per le prime case, ridotti al 36% per le seconde.

Bonus mobili e elettrodomestici: Contributi fino al 30% per acquisti eco-sostenibili.

Mutui agevolati: Per under 36 e giovani coppie, prorogati fino al 2027.

Sanità e Pubblica Amministrazione

Investimenti sanitari: Incremento di 1,3 miliardi per il fabbisogno nazionale.

Ricette elettroniche: Obbligatorie dal 2025.

Flat tax straordinari: Ridotta al 5% per infermieri.

Infrastrutture e Trasporti

Ponte sullo Stretto: 1,5 miliardi stanziati per accelerare i lavori.

Alta Velocità e Ferrovie: Fondi aggiuntivi per le opere del PNRR.

Conclusioni

La manovra 2025 mira a stimolare la crescita economica e sociale attraverso una serie di interventi strutturali. Fisco semplificato, sostegno alle famiglie, incentivi al lavoro e investimenti nelle infrastrutture rappresentano i pilastri di una strategia che guarda al futuro del Paese, bilanciando innovazione e sostenibilità.