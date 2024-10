Formazione mobile Forensics a Botricello: 100 agenti in aula con l’esperto Colosimo

Circa cento rappresentanti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri hanno partecipato al corso di formazione “Fondamenti di Mobile Forensics” tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Botricello. L’iniziativa è stata promossa dalle segreterie provinciali dei Sindacati SIULP ed NSC ed ha visto la partecipazione, come relatore, del consulente tecnico informatico forense Fausto Colosimo, tra i principali esperti del settore a livello nazionale e consulente di diverse Procure italiane.

L’iniziativa ha permesso di approfondire le procedure connesse a sequestro, analisi e ispezione di uno smartphone, offrendo un importante approfondimento nella gestione delle indagini.

Il corso si è sviluppato in due fasi: l’ispezione sequestro ed analisi di uno smartphone e l'analisi dei dati tramite “ufed reader”, offrendo diversi spunti nella gestione delle indagini grazie ad una presentazione minuziosa e pratica da parte dell’ingegnere Colosimo. Tra i temi salienti affrontati dall’esperto Codice hash e cosa sono i metadati di un file, semplificando la disamina con esempi pratici. Ha, inoltre, indicato le procedure da seguire in fase di ispezione e di sequestro, spiegando il funzionamento della strumentazione Hufed ed il suo utilizzo nella pratica di polizia giudiziaria.

L’iniziativa è stata introdotta dai saluti del Sindaco di Botricello Saverio Simone Puccio, il quale ha sottolineato “l’orgoglio della nostra Amministrazione a Patrocinare un simile evento, promuovendo la nostra comunità e ponendola al centro delle iniziative culturali e di formazione, soprattutto grazie alla posizione baricentrica tra le province di Catanzaro e Crotone”. Di “grande valenza”, ha aggiunto il Sindaco, “la presenza di così tanti numerosi rappresentanti delle Forze dell’Ordine provenienti da tutta la Calabria e dell’Ing. Colosimo”.

Il Segretario Provinciale NSC di Catanzaro Domenico Galeone ha inteso esprimere “un ringraziamento alla segreteria nazionale del Sindacato presente durante l’attività per il supporto nell’organizzazione dell’evento e un ringraziamento ai colleghi iscritti e non iscritti presenti, giunti dalla provincia di Catanzaro ma, soprattutto, a quelli giunti dalle province di Vibo Valentina, Cosenza e Crotone”.

Il Segretario Provinciale del SIULP di Catanzaro Gianfranco Morabito, dopo aver ringraziato l’Ing. Fausto Colosimo “per la competenza e facilità di esposizione su una materia così tecnica”, ha dichiarato che “non è un caso aver scelto la sala Consiliare del Comune di Botricello quale sede per lo svolgimento del seminario. É stata una scelta mirata e motivata – ha aggiunto Morabito - nello specifico dalla non trascurabile circostanza che vede l’Amministrazione Comunale dimostrare quotidianamente vicinanza alle Forze dell’Ordine. Infatti, proprio le scelte amministrative operate dal Sindaco Simone Puccio dimostrano come la sua Amministrazione abbia sin dal suo insediamento scelto da che parte stare, ossia dalla parte di chi difende la legalità su un territorio che, da sempre, è stato sottoposto a continui tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata”.

Le Segreterie Provinciali