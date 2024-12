Formazione per docenti: pastorale scolastica Diocesana al Musmi sul Global Compact

Continuano le iniziative di formazione e aggiornamento promosse dall'Ufficio diocesano per la Pastorale Scolastica diretto da Anna Maria Fonti Iembo.



Ultima in ordine di tempo una proposta rivolta agli insegnanti di ogni ordine e grado della diocesi di Catanzaro-Squillace che si terrà il prossimo 17 gennaio 2025 con inizio alle ore 9 nella sala convegni del Musmi del Parco della Biodiversità.



Tema del corso di aggiornamento sarà il "Global Compact on Education" relativo ai sette punti proposti da Papa Francesco nel settembre 2019.

Relatore del corso sarà il prof. Domenico Simeone, ordinario di pedagogia generale e sociale e preside della facoltà di Scienze della Formazione presso l'università cattolica di Milano.

Gli insegnanti interessati potranno iscriversi indirizzando una mail a:

[email protected]