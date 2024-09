Frosinone Calcio, Marchizza: "Serve silenzio e riflessione per ripartire"

Frosinone Calcio: Il capitano Marchizza Analizza la Sconfitta contro il Bari

Frosinone, 22 settembre 2024 - Il Frosinone Calcio esce sconfitto dalla sfida casalinga contro il Bari, un risultato che ha lasciato amarezza tra i tifosi e nello spogliatoio. Il capitano giallazzurro, Riccardo Marchizza, ha parlato ai microfoni della stampa, esprimendo la sua frustrazione e analizzando il momento difficile che sta attraversando la squadra.

Problemi Interni e Prestazioni Sotto le Aspettative

"Capire quale sia il problema e trovare la soluzione giusta non è semplice", ha dichiarato Marchizza. "Stiamo seguendo il mister e lavoriamo duramente in settimana, ma al momento non riusciamo a esprimere il nostro potenziale in campo." Il capitano ha sottolineato come, nonostante l’impegno durante gli allenamenti, le prestazioni in partita siano state al di sotto delle aspettative.

Sfortuna o Calo di Prestazioni?

Alla domanda sui troppi errori commessi in campo e su quanto la sfortuna possa aver inciso, Marchizza ha risposto con fermezza: "Non credo nella sfortuna. Il calcio restituisce sempre quello che meriti. In questo momento si vedono gli uomini e dobbiamo fare di tutto per invertire la tendenza." Un invito chiaro alla squadra a ritrovare compattezza e determinazione per uscire dal momento difficile.

Riconquistare la Fiducia dei Tifosi

Un altro tema toccato durante l’intervista è stato il rapporto con i tifosi. "Il tifoso vive per il calcio ed è deluso. È giusto che manifestino il loro disappunto, noi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Dobbiamo lavorare sodo per riportare entusiasmo e fiducia", ha affermato Marchizza, evidenziando quanto sia importante recuperare il sostegno del pubblico, fondamentale nei momenti di difficoltà.

La Strada da Seguire: Silenzio e Riflessone

Alla domanda su cosa dirà alla squadra nei prossimi giorni, il capitano ha risposto: "Credo che dopo queste partite la migliore arma sia il silenzio e la riflessione. Ognuno di noi sa che può dare di più. Parleremo tra di noi e con il mister per trovare la soluzione." Parole che lasciano intendere la volontà di fare quadrato e di analizzare a fondo la situazione, cercando insieme una via d’uscita.

Una Squadra in Cerca di Riscatto

Il Frosinone Calcio si trova ora in un momento delicato della stagione, con la necessità di ritrovare la rotta giusta per competere ai massimi livelli. La sfida non sarà facile, ma l’esperienza e la leadership di giocatori come Riccardo Marchizza saranno cruciali per guidare la squadra verso un pronto riscatto. (Frosinone Calcio)