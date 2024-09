Mister Vivarini dopo Frosinone-Bari 0-3: “Soluzioni per uscire dalla crisi” (Video)

Mister Vivarini analizza la sconfitta del Frosinone contro il Bari: “Momento difficile, ma dobbiamo trovare soluzioni”

Il tecnico dei ciociari riflette sulla prestazione della squadra e si assume le proprie responsabilità.

FROSINONE, 22 SETT. - Mister Vivarini non nasconde la delusione dopo la sconfitta del Frosinone per 0-3 contro il Bari. In conferenza stampa, l'allenatore ha analizzato a fondo il momento difficile che sta attraversando la squadra, assumendosi la responsabilità principale del risultato. “È un momento complicato, ma dobbiamo trovare soluzioni per uscire da questa situazione”, ha dichiarato con fermezza.

Analisi della partita: “Abbiamo cercato di cambiare atteggiamento”

Vivarini ha spiegato di aver adottato un approccio diverso, cercando di sfruttare gli spazi e ripartire in contropiede. “Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti, ma non siamo riusciti a concretizzarle”, ha detto, evidenziando come la squadra abbia cercato di mettere in pratica quanto preparato durante la settimana. Tuttavia, il tecnico ha sottolineato che la prestazione complessiva è stata inaccettabile: “Non riusciamo a fare tre passaggi di fila, c'è qualcosa che non va e dobbiamo invertire la rotta”.

Responsabilità e autocritica: “Sono io il primo responsabile”

L'allenatore del Frosinone non ha cercato scuse, assumendosi la piena responsabilità della situazione: “Mi sento in discussione perché il Frosinone è la mia squadra, e conta solo il bene del Frosinone”. Vivarini ha ribadito la necessità di trovare le giuste soluzioni tattiche per dare maggiore serenità e fiducia ai giocatori. “Dobbiamo capire il motivo di queste prestazioni e trovare la chiave per migliorare”, ha affermato.

Prossimi passi: “Serve lavorare su nuove soluzioni tattiche”

Guardando al futuro, Vivarini ha parlato della possibilità di cambiare ulteriormente il modulo e l'atteggiamento tattico della squadra. “Forse dobbiamo provare un centrocampo a tre o una linea difensiva diversa. Le soluzioni nel calcio sono infinite e dobbiamo trovare quella giusta per i nostri giocatori”, ha spiegato, aggiungendo che il problema principale sembra essere di natura mentale, con la squadra che appare depressa e priva di fiducia.

Conclusioni: “Non dobbiamo deprimerci, ma reagire”

Nonostante tutto, il mister si è detto fiducioso nel lavoro della squadra e ha invitato tutti a non abbattersi. “Dobbiamo avere la capacità di non deprimerci e trovare il modo di uscire da questa situazione”, ha concluso.

Il Frosinone tornerà in campo la prossima settimana per cercare di invertire la rotta e rispondere con una prestazione all’altezza delle aspettative.

Leggi Anche

Dichiarazioni di Marchizza dopo Frosinone-Bari. (Video)