Frosinone, guida senza patente e tenta di ingannare la Polizia: denunciato

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Un episodio di guida senza patente e tentativo di elusione dei controlli ha portato alla denuncia di un automobilista da parte della Polizia di Stato di Frosinone. Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, l'uomo alla guida del veicolo avrebbe compiuto manovre pericolose per il traffico e, alla vista degli agenti, avrebbe simulato un cambio di posto con un passeggero nel tentativo di sottrarsi alla verifica dei documenti.

La vicenda si è verificata nel corso di un normale servizio di pattugliamento. Gli agenti hanno notato il veicolo eseguire manovre azzardate e hanno deciso di procedere al controllo. A quel punto, il conducente ha tentato una goffa messinscena, spostandosi dal lato passeggero e facendo sedere un'altra persona al volante. L'espediente, però, non ha ingannato gli operatori, che hanno subito accertato la reale dinamica dei fatti.

Le indagini e le conseguenze

Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo alla guida era privo della patente di guida. Per questo motivo è stato denunciato. La Questura di Frosinone ha precisato che nei confronti dell'indagato vale la presunzione di innocenza: la sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria e solo una sentenza definitiva potrà stabilirne l'eventuale colpevolezza. Il caso rientra tra le attività di contrasto alla sicurezza stradale e al rispetto del codice della strada portate avanti dalle forze dell'ordine.

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