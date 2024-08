Genova: 16enne violentata dopo aver invitato un ragazzo a casa – indagini in corso

Una ragazzina di 16 anni è stata violentata da un ragazzo che aveva invitato a casa per guardare un film. La Polizia di Genova sta indagando per risalire all'identità dell'aggressore.

Genova – Una serata che doveva essere spensierata si è trasformata in un incubo per una sedicenne genovese.

Dopo un pomeriggio trascorso a fare shopping con le amiche e una sosta in un locale del centro, la ragazza ha conosciuto un giovane che ha poi deciso di invitare a casa sua per guardare un film. Quello che sembrava un normale incontro tra coetanei si è però concluso in maniera drammatica: il ragazzo ha infatti abusato della giovane nonostante i suoi ripetuti rifiuti.

Sotto shock e ancora scossa, la sedicenne è riuscita a far uscire il ragazzo da casa sua e ha atteso il ritorno dei genitori, ai quali ha raccontato l'accaduto. Immediatamente, la famiglia ha accompagnato la ragazza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Galliera di Genova, dove esiste un centro specializzato diretto dal primario Paolo Cremonesi, punto di riferimento per le donne vittime di violenza.

Dopo aver spiegato quanto successo ai medici, il personale sanitario ha immediatamente informato la Polizia, che ha avviato le indagini. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Genova, specializzati in reati contro la persona, stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto, ma non hanno ancora potuto interrogare la giovane vittima a causa del suo stato di shock.

Nel frattempo, la madre ha fornito agli inquirenti una prima testimonianza, riferendo quanto appreso dalla figlia. Tuttavia, non è stato possibile identificare il giovane aggressore, la cui età e identità rimangono per ora sconosciute.

L’indagine è seguita con il protocollo "Codice Rosso", che prevede un intervento rapido in casi di violenza. Gli investigatori stanno ora concentrando i loro sforzi per risalire all'identità del ragazzo, valutando anche l'età del presunto aggressore, dato cruciale per determinare la competenza del caso tra la Procura ordinaria o il Tribunale per i minorenni.

Saranno fondamentali per le indagini le parole della giovane vittima, le testimonianze delle amiche presenti quel pomeriggio e l'analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina.

Mentre la giovane cerca di riprendersi da questo terribile trauma, le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e assicurare alla giustizia il colpevole di questa brutale aggressione.