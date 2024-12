Giubileo 2025: Monsignor Maniago apre le celebrazioni a Catanzaro (Video)

Giubileo Ordinario 2025: Monsignor Maniago guida la processione a Catanzaro

Oggi, 29 dicembre 2025, si è svolta a Catanzaro la processione inaugurale del Giubileo Ordinario 2025, un evento che ha richiamato numerosi fedeli, clero e religiosi presso la diocesi di Catanzaro-Squillace. La processione, partita dalla Chiesa di San Giovanni Battista, è culminata nella Basilica dell’Immacolata, dove Monsignor Claudio Maniago ha presieduto la celebrazione eucaristica, dando ufficialmente inizio all’Anno Santo.

La processione verso la Porta Santa

La giornata è iniziata con la processione guidata da Monsignor Maniago, che ha aperto il corteo portando la croce, simbolo di fede e speranza. La comunità ha seguito in preghiera e meditazione, sottolineando l'importanza spirituale dell’evento. Davanti alla Porta Santa della Basilica, il vescovo ha invitato i presenti a riflettere sul significato del gesto: "Siamo chiamati ad attraversare questa Porta Santa con fede e umiltà, lasciando alle spalle divisioni e contese. È un passo verso la riconciliazione e la pace interiore."

Il rito nella Basilica dell’Immacolata

Giunti in Basilica, Monsignor Maniago ha officiato il rito della memoria del Battesimo, accompagnato dall’aspersione con l’acqua benedetta. La celebrazione della Santa Messa ha rappresentato il culmine della giornata, con un’omelia che ha invitato i fedeli a vivere il Giubileo come un tempo di speranza e rinnovamento: "Carissimi, questa è un’opportunità unica per aprire il nostro cuore a Cristo e riscoprire il senso della nostra vita. La speranza non è un’emozione passeggera, ma una forza che ci guida e ci trasforma, rendendoci protagonisti del sogno di Dio per un mondo nuovo."

L’invito a vivere il Giubileo come pellegrini

Monsignor Maniago ha sottolineato il ruolo attivo dei fedeli durante l’Anno Santo, invitandoli a diventare “pellegrini di speranza”: "Lasciamoci guidare dallo stupore dei pastori di Betlemme, che senza indugio si misero in cammino per incontrare il Signore. Anche noi siamo chiamati a camminare con coraggio, abbandonando ogni forma di pigrizia e rassegnazione, per seminare speranza nelle desolazioni del nostro tempo."

Prossimi appuntamenti a Squillace

Le celebrazioni proseguiranno domani, 30 dicembre, a Squillace. La comunità si riunirà alle 16:30 presso la Chiesa di San Matteo per una nuova processione che raggiungerà la Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta, dove Monsignor Maniago presiederà un’altra solenne celebrazione eucaristica.

Conclusione

La processione di oggi a Catanzaro ha segnato l’apertura di un Giubileo vissuto con profonda partecipazione e spiritualità. Le parole di Monsignor Maniago hanno risuonato come un invito a vivere l’anno come un tempo di riconciliazione, solidarietà e speranza: "Non lasciamo che questo Giubileo passi senza trasformarci. Rinnoviamo la nostra fede e il nostro impegno per costruire una comunità più giusta e unita, guidati dalla forza dell’amore di Dio."









Di seguito il Video Completo