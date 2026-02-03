Giudice Sportivo Serie B: 10 calciatori squalificati dopo la 22ª giornata

Tempo di lettura: ~3 min

Tutti i provvedimenti disciplinari: squalifiche, ammonizioni e multe ufficiali

Al termine della 22ª giornata del campionato di Serie BKT, il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari ufficiali relativi alle gare disputate tra il 30 gennaio e il 1° febbraio 2026.

Il bilancio parla chiaro: dieci calciatori squalificati per un turno, due allenatori fermati, ammende alle società e un numero elevato di ammonizioni che incidono sulla gestione delle prossime giornate.

I provvedimenti sono stati adottati dal Emilio Battaglia, Giudice Sportivo della Serie BKT, come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 100.

Dieci calciatori squalificati: chi salta la prossima giornata

Tutti i giocatori fermati sconteranno una giornata effettiva di squalifica.

Calciatori espulsi

Nador (Modena) – doppia ammonizione per comportamento scorretto

– doppia ammonizione per comportamento scorretto Palma (Sampdoria) – condotta antisportiva fuori dal terreno di gioco

– condotta antisportiva fuori dal terreno di gioco Vlahović (Spezia) – strattonamento di un avversario fuori dal campo

Calciatori non espulsi (per somma di ammonizioni)

Brosco (Pescara) – quinta ammonizione

– quinta ammonizione Frabotta (Cesena) – quinta ammonizione

– quinta ammonizione Henderson (Sampdoria) – decima ammonizione

– Illanes Minucci (Carrarese) – decima ammonizione

– Palumbo (Palermo) – quinta ammonizione

– quinta ammonizione Portanova (Reggiana) – quinta ammonizione

– quinta ammonizione Tronchin (Südtirol) – quinta ammonizione

– quinta ammonizione Giorgio Gorgone (Pescara) – espressione blasfema rilevata dal Quarto Ufficiale

– espressione blasfema rilevata dal Quarto Ufficiale Michele Mignani (Cesena) – proteste irrispettose verso gli ufficiali di gara

Entrambi non potranno sedere in panchina nella prossima giornata di campionato.

Ammende alle società: importi e motivazioni

Il Comunicato Ufficiale evidenzia anche sanzioni economiche legate al comportamento dei tifosi:

Bari – ammenda di € 3.000 per lancio di due petardi nel recinto di gioco

– per lancio di due petardi nel recinto di gioco Pescara – ammenda di € 2.000 per lancio di un petardo

Le sanzioni sono state attenuate ai sensi dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva.

Totale ammende alle società: € 5.000

Ammonizioni e diffide: il quadro disciplinare completo

La giornata ha fatto registrare un numero elevato di ammonizioni, molte delle quali pesanti ai fini delle diffide:

Ammonizione + diffida (quarta sanzione) : Bereszyński, Dickmann, Faedo, Pierozi, Pucino, Zedadka

: Bereszyński, Dickmann, Faedo, Pierozi, Pucino, Zedadka Settima sanzione : Marconi, Cassata, Perrotta, Petriccione

: Marconi, Cassata, Perrotta, Petriccione Simulazione: Hristov (Spezia) – ammonizione + ammenda di € 1.500

Totale ammende individuali: € 1.500

Somma complessiva delle sanzioni economiche

Ammende alle società : € 5.000

: € 5.000 Ammende ai tesserati: € 1.500

Totale generale: € 6.500

Gli importi saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società interessate.

Impatto sulla prossima giornata di Serie BKT

Le decisioni del Giudice Sportivo avranno un impatto diretto sulla gestione delle rose, sulle scelte tattiche degli allenatori e sugli equilibri della classifica, soprattutto per le squadre coinvolte nella lotta salvezza e nella corsa playoff.

La situazione disciplinare, con diverse diffide attive, impone particolare attenzione già dalla prossima giornata.

erie BKT: il prossimo turno (23ª giornata)

La 23ª giornata di Serie BKT si giocherà tra venerdì 6 e domenica 8 febbraio 2026. Un turno particolarmente delicato, influenzato dalle squalifiche del Giudice Sportivo, che incideranno su scelte tecniche e rotazioni.

Venerdì 6 febbraio

Cesena – Pescara (ore 20:30)

Sabato 7 febbraio – ore 15:00

Carrarese – Südtirol

Catanzaro – Reggiana

Frosinone – Venezia

Juve Stabia – Padova

Mantova – Bari

Modena – Sampdoria

Sabato 7 febbraio – ore 17:15

Palermo – Empoli

Sabato 7 febbraio – ore 19:30

Spezia – Virtus Entella

Domenica 8 febbraio – ore 15:00

Monza – Avellino

Turno chiave sia in zona promozione, sia nella lotta salvezza, con diversi scontri diretti.

Serie BKT: classifica aggiornata dopo 22 giornate

Classifica ufficiale del campionato di Serie BKT dopo 22 giornate:

Venezia – 47 punti

– 47 punti Frosinone – 46 punti

– 46 punti Monza – 44 punti

– 44 punti Palermo – 41 punti

– 41 punti Modena – 34 punti

– 34 punti Cesena – 34 punti

– 34 punti Juve Stabia – 34 punti

– 34 punti Catanzaro – 32 punti

– 32 punti Carrarese – 29 punti

– 29 punti Südtirol – 28 punti

– 28 punti Empoli – 28 punti

– 28 punti Avellino – 28 punti

– 28 punti Padova – 25 punti

– 25 punti Sampdoria – 22 punti

– 22 punti Reggiana – 21 punti

– 21 punti Virtus Entella – 21 punti

– 21 punti Spezia – 20 punti

– 20 punti Mantova – 20 punti

– 20 punti Bari – 20 punti

– 20 punti Pescara – 15 punti

Classifica molto corta tra playoff e playout, con margini ridotti e ogni giornata potenzialmente decisiva.

