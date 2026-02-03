Giudice Sportivo Serie B: 10 calciatori squalificati dopo la 22ª giornata
Tutti i provvedimenti disciplinari: squalifiche, ammonizioni e multe ufficiali
Al termine della 22ª giornata del campionato di Serie BKT, il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari ufficiali relativi alle gare disputate tra il 30 gennaio e il 1° febbraio 2026.
Il bilancio parla chiaro: dieci calciatori squalificati per un turno, due allenatori fermati, ammende alle società e un numero elevato di ammonizioni che incidono sulla gestione delle prossime giornate.
I provvedimenti sono stati adottati dal Emilio Battaglia, Giudice Sportivo della Serie BKT, come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 100.
Dieci calciatori squalificati: chi salta la prossima giornata
Tutti i giocatori fermati sconteranno una giornata effettiva di squalifica.
Calciatori espulsi
- Nador (Modena) – doppia ammonizione per comportamento scorretto
- Palma (Sampdoria) – condotta antisportiva fuori dal terreno di gioco
- Vlahović (Spezia) – strattonamento di un avversario fuori dal campo
Calciatori non espulsi (per somma di ammonizioni)
- Brosco (Pescara) – quinta ammonizione
- Frabotta (Cesena) – quinta ammonizione
- Henderson (Sampdoria) – decima ammonizione
- Illanes Minucci (Carrarese) – decima ammonizione
- Palumbo (Palermo) – quinta ammonizione
- Portanova (Reggiana) – quinta ammonizione
- Tronchin (Südtirol) – quinta ammonizione
- Giorgio Gorgone (Pescara) – espressione blasfema rilevata dal Quarto Ufficiale
- Michele Mignani (Cesena) – proteste irrispettose verso gli ufficiali di gara
Entrambi non potranno sedere in panchina nella prossima giornata di campionato.
Ammende alle società: importi e motivazioni
Il Comunicato Ufficiale evidenzia anche sanzioni economiche legate al comportamento dei tifosi:
- Bari – ammenda di € 3.000 per lancio di due petardi nel recinto di gioco
- Pescara – ammenda di € 2.000 per lancio di un petardo
Le sanzioni sono state attenuate ai sensi dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva.
Totale ammende alle società: € 5.000
Ammonizioni e diffide: il quadro disciplinare completo
La giornata ha fatto registrare un numero elevato di ammonizioni, molte delle quali pesanti ai fini delle diffide:
- Ammonizione + diffida (quarta sanzione): Bereszyński, Dickmann, Faedo, Pierozi, Pucino, Zedadka
- Settima sanzione: Marconi, Cassata, Perrotta, Petriccione
- Simulazione: Hristov (Spezia) – ammonizione + ammenda di € 1.500
Totale ammende individuali: € 1.500
Somma complessiva delle sanzioni economiche
- Ammende alle società: € 5.000
- Ammende ai tesserati: € 1.500
Totale generale: € 6.500
Gli importi saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società interessate.
Impatto sulla prossima giornata di Serie BKT
Le decisioni del Giudice Sportivo avranno un impatto diretto sulla gestione delle rose, sulle scelte tattiche degli allenatori e sugli equilibri della classifica, soprattutto per le squadre coinvolte nella lotta salvezza e nella corsa playoff.
La situazione disciplinare, con diverse diffide attive, impone particolare attenzione già dalla prossima giornata.
erie BKT: il prossimo turno (23ª giornata)
La 23ª giornata di Serie BKT si giocherà tra venerdì 6 e domenica 8 febbraio 2026. Un turno particolarmente delicato, influenzato dalle squalifiche del Giudice Sportivo, che incideranno su scelte tecniche e rotazioni.
Venerdì 6 febbraio
- Cesena – Pescara (ore 20:30)
Sabato 7 febbraio – ore 15:00
- Carrarese – Südtirol
- Catanzaro – Reggiana
- Frosinone – Venezia
- Juve Stabia – Padova
- Mantova – Bari
- Modena – Sampdoria
Sabato 7 febbraio – ore 17:15
- Palermo – Empoli
Sabato 7 febbraio – ore 19:30
- Spezia – Virtus Entella
Domenica 8 febbraio – ore 15:00
- Monza – Avellino
Turno chiave sia in zona promozione, sia nella lotta salvezza, con diversi scontri diretti.
Serie BKT: classifica aggiornata dopo 22 giornate
Classifica ufficiale del campionato di Serie BKT dopo 22 giornate:
- Venezia – 47 punti
- Frosinone – 46 punti
- Monza – 44 punti
- Palermo – 41 punti
- Modena – 34 punti
- Cesena – 34 punti
- Juve Stabia – 34 punti
- Catanzaro – 32 punti
- Carrarese – 29 punti
- Südtirol – 28 punti
- Empoli – 28 punti
- Avellino – 28 punti
- Padova – 25 punti
- Sampdoria – 22 punti
- Reggiana – 21 punti
- Virtus Entella – 21 punti
- Spezia – 20 punti
- Mantova – 20 punti
- Bari – 20 punti
- Pescara – 15 punti
Classifica molto corta tra playoff e playout, con margini ridotti e ogni giornata potenzialmente decisiva.
