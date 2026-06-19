Gnocco fritto nell’olio invece che nello strutto, Moretti (Lega) attacca: “Mia nonna si sta rivoltando nella tomba”

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Scoppia la polemica attorno a uno dei simboli della tradizione gastronomica emiliana. Al centro del dibattito la scelta, contestata da alcuni esponenti politici, di proporre lo gnocco fritto preparato con olio vegetale anziché con il tradizionale strutto di maiale, una decisione che sarebbe stata motivata dalla volontà di rendere il piatto accessibile anche a chi segue particolari precetti religiosi o alimentari.

Tra le voci più critiche c’è quella del consigliere comunale Dario Moretti della Lega Salvini, che non ha nascosto il proprio disappunto per quella che considera una modifica inaccettabile della ricetta storica reggiana.

“Mi viene da dire che mia nonna si sta rivoltando nella tomba”, afferma Moretti. “Lo gnocco fritto nasce con lo strutto e cambiare una ricetta che fa parte della nostra identità significa snaturare una tradizione che si tramanda da generazioni”.

Il consigliere rincara poi la dose con una battuta che chiama in causa la storica rivalità gastronomica tra Reggio Emilia e Parma: “A questo punto vado a Parma. Lo chiamano torta fritta, ma almeno lo fanno bene”.

Secondo Moretti, il rispetto delle diverse sensibilità religiose non dovrebbe tradursi nella modifica delle ricette tradizionali del territorio. “Noi ci dobbiamo abbassare davanti alle altre religioni? Lo trovo inaccettabile. Chi viene qui deve conoscere e rispettare le nostre tradizioni, non il contrario”.

Le dichiarazioni hanno acceso il dibattito sui social network, dove cittadini e appassionati di cucina si dividono tra chi difende l’intoccabilità delle ricette storiche e chi invece ritiene giusto proporre versioni alternative per favorire una maggiore inclusione.

Ancora una volta, in Emilia, il cibo si conferma molto più di una semplice questione gastronomica: un tema capace di intrecciare identità, cultura e politica, alimentando un confronto destinato a far discutere.