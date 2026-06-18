Incendio a Lamezia Terme, in fiamme la copertura di un edificio di cinque piani: intervento dei Vvf

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Operazioni di spegnimento in corso in via Duca d'Aosta

Momenti di apprensione nella giornata odierna a Lamezia Terme, dove un incendio ha interessato la copertura di un edificio civile situato in via Duca d'Aosta. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'intera struttura.

L'allarme è scattato quando le fiamme hanno coinvolto il tetto di un fabbricato composto da cinque piani fuori terra, generando una densa colonna di fumo visibile anche dalle aree circostanti.

Massiccio dispiegamento di mezzi per contenere il rogo

Per fronteggiare l'emergenza è stata mobilitata la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, supportata da personale proveniente dalla sede centrale di Catanzaro. Sul luogo dell'incendio sono stati inoltre impiegati un'autobotte per garantire il necessario approvvigionamento idrico e un'autoscala, indispensabile per raggiungere in sicurezza la parte superiore dell'edificio.

L'intervento si è concentrato soprattutto sulla copertura, dove le fiamme hanno interessato una struttura realizzata con pannelli coibentati, materiale che può favorire una rapida propagazione del calore se non adeguatamente contenuto.

Determinante il solaio che ha evitato danni maggiori

Secondo le prime informazioni emerse durante le operazioni, un elemento strutturale si è rivelato fondamentale nel limitare le conseguenze dell'incendio. La presenza di un solaio tra il sistema di copertura e l'appartamento sottostante ha infatti impedito alle fiamme di propagarsi agli ambienti abitativi.

Grazie a questa barriera strutturale, il rogo è rimasto confinato alla parte superiore dell'edificio, evitando danni ben più gravi agli appartamenti sottostanti.

Nessuna evacuazione e nessun ferito

Un dato particolarmente positivo riguarda la sicurezza delle persone residenti nello stabile. Nonostante la gravità dell'episodio, non si è resa necessaria l'evacuazione dell'edificio e non risultano persone coinvolte o ferite.

L'unità immobiliare situata immediatamente sotto la copertura interessata dalle fiamme ha registrato soltanto alcune infiltrazioni di fumo in ambienti affacciati sui terrazzi adiacenti all'area colpita dall'incendio.

Proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza

Al momento i Vigili del Fuoco stanno completando le operazioni di spegnimento e procedendo con la successiva fase di bonifica, necessaria per eliminare eventuali focolai residui che potrebbero riattivare l'incendio.

Parallelamente vengono effettuati controlli approfonditi sulla struttura per garantire la piena messa in sicurezza dell'edificio e verificare eventuali danni agli elementi portanti della copertura.

L'intervento resta in corso e ulteriori aggiornamenti potranno arrivare nelle prossime ore una volta concluse tutte le verifiche tecniche da parte delle squadre operative.