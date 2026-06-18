Catanzaro, poliziotto trovato senza vita nella sua auto alla pineta di Giovino

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L’agente, 49 anni, prestava servizio al Commissariato di Catanzaro Lido. In corso gli accertamenti delle autorità

Una triste notizia ha colpito la comunità di Catanzaro e il personale delle forze dell’ordine. Un agente della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Catanzaro Lido, è stato trovato senza vita all’interno della propria auto nella zona della pineta di Giovino.

L’uomo aveva 49 anni ed era conosciuto nell’ambiente lavorativo per la sua professionalità, la disponibilità e il senso del dovere dimostrato nel corso degli anni. La notizia ha generato profondo dolore tra colleghi, amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona seria, rispettosa e benvoluta.

Il ritrovamento nella zona di Giovino

Il ritrovamento è avvenuto all’interno dell’automobile dell’agente, parcheggiata nell’area della pineta di Giovino, uno dei luoghi più noti del quartiere marinaro di Catanzaro. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per effettuare tutti gli accertamenti necessari e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulla vicenda. Gli investigatori stanno procedendo con le verifiche di rito, come previsto in casi di questo genere.

Il ricordo dei colleghi

L’agente era molto stimato all’interno del Commissariato di Catanzaro Lido, dove prestava servizio. Colleghi e conoscenti ne sottolineano la grande umanità, la correttezza professionale e la disponibilità nei rapporti quotidiani.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Accertamenti in corso

Le autorità stanno svolgendo gli accertamenti di rito per chiarire ogni aspetto della vicenda. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

La città di Catanzaro si stringe idealmente attorno alla famiglia dell’agente, ai suoi colleghi e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.