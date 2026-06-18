Incendio sulla SS106 a Botricello, autocarro in fiamme: traffico bloccato e intervento dei Vvf

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Paura sulla Strada Statale 106 nel Catanzarese, conducente salvo

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi a Botricello, in provincia di Catanzaro, dove un autocarro adibito al trasporto di collettame è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme lungo la Strada Statale 106, in direzione Crotone.

L'allarme è scattato quando il conducente del mezzo si è accorto della presenza del rogo. L'uomo, unico occupante del veicolo, è riuscito ad arrestare il camion e ad allontanarsi rapidamente, mettendosi in salvo prima che le fiamme si propagassero all'intero mezzo. Fortunatamente non si registrano feriti.

Vigili del Fuoco al lavoro per domare l'incendio

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, proveniente dal Distaccamento di Sellia Marina, che sta operando per contenere e spegnere l'incendio.

Le attività di soccorso risultano particolarmente delicate a causa della tipologia di carico trasportato dal mezzo, costituito da collettame vario, materiale che può rendere più complesse le operazioni di spegnimento e bonifica.

I pompieri sono impegnati nella completa estinzione delle fiamme, nella verifica delle condizioni di sicurezza dell'autocarro e nella protezione delle strutture e delle aree circostanti, evitando che il fuoco possa estendersi ulteriormente.

SS106 chiusa al traffico, pesanti rallentamenti

L'episodio sta provocando notevoli disagi alla viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti della Calabria.

Per consentire ai soccorritori di operare in piena sicurezza, il tratto della SS106 interessato dall'incendio è stato temporaneamente chiuso al transito. La situazione ha determinato rallentamenti e code per gli automobilisti in viaggio tra il Catanzarese e il Crotonese.

Gli utenti della strada sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a seguire eventuali percorsi alternativi indicati dalle autorità.

Presenti sul posto sindaco, forze dell'ordine e personale Anas

Oltre ai Vigili del Fuoco, nell'area dell'intervento sono presenti il sindaco di Botricello, i Carabinieri, la Polizia Locale e il personale di Anas, impegnato nelle verifiche necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Una volta concluse le operazioni di spegnimento e di bonifica, saranno effettuati ulteriori accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio del mezzo pesante.

Situazione in aggiornamento

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso e la riapertura completa della Strada Statale 106 a Botricello avverrà soltanto dopo il via libera dei tecnici e delle autorità competenti. Seguiranno eventuali aggiornamenti sull'evoluzione della situazione e sui tempi di ripristino della normale circolazione stradale.