Tragedia a Platì, bimba di 3 anni muore dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto della madre

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Dolore nel Reggino per la scomparsa della piccola. Indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Una drammatica tragedia ha sconvolto la comunità di Platì, nel cuore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dove una bambina di appena 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita accidentalmente dall'automobile guidata dalla madre.

L'incidente si è verificato nella serata del 16 giugno e ha lasciato sotto shock non solo la famiglia della piccola, ma l'intero paese, profondamente colpito da una vicenda che appare come una terribile fatalità.

L'incidente durante una manovra in retromarcia

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, la donna stava effettuando una manovra di retromarcia con la propria vettura quando, per cause che sono ancora oggetto di accertamento, ha investito accidentalmente la figlia.

Immediato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato ogni possibile manovra per salvare la bambina. Purtroppo, nonostante la tempestività dell'intervento, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e per la piccola non c'è stato nulla da fare.

Gli accertamenti dei carabinieri

I carabinieri, giunti sul luogo della tragedia, hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. La Procura della Repubblica di Locri è stata immediatamente informata dell'accaduto.

Dalle verifiche svolte finora non emergerebbero elementi che facciano pensare a responsabilità diverse da quelle legate a un tragico incidente domestico. Gli investigatori stanno comunque completando gli accertamenti previsti in questi casi per definire ogni dettaglio della dinamica.

Una comunità sconvolta dal dolore

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il territorio reggino, suscitando profonda commozione. A Platì il dolore è palpabile e numerosi cittadini hanno espresso vicinanza alla famiglia colpita da una perdita così devastante.

Anche il sindaco di Platì, Giovanni Sarica, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio a nome dell'intera amministrazione comunale e della cittadinanza.

Il messaggio del sindaco Giovanni Sarica

Nel suo intervento, il primo cittadino ha espresso tutta la vicinanza della comunità alla famiglia della bambina:

"Ci sono notizie che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia. Quando viene a mancare una bambina viene colpita l'intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore."

Sicurezza e attenzione nelle manovre

Eventi di questo tipo, purtroppo rari ma estremamente dolorosi, richiamano l'attenzione sull'importanza della massima prudenza durante le manovre a bassa velocità, specialmente in presenza di bambini piccoli. Le aree private e gli spazi domestici rappresentano contesti nei quali la visibilità può risultare limitata e dove bastano pochi istanti per trasformare una normale manovra in una tragedia.

L'intera comunità di Platì resta oggi raccolta nel silenzio e nel dolore, stringendosi attorno ai familiari della piccola vittima.