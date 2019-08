Governo: M5s, reddito cittadinanza e quota 100 non si toccano

ROMA, 11 AGOSTO - "Una cosa deve essere chiara: misure come il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e Quota 100 non siì toccano". Lo scrive il MoVimento 5 Stelle sul proprio blog ufficiale. "Se e quando questo Governo vedrà la fine - viene spiegato - nessuno dovrà penalizzare le oltre 900 mila persone che hanno fatto domanda per ricevere un sostegno al reddito o i tanti che dopo una vita di sacrifici vogliono godersi l'agognata pensione".



"Davvero politici che vogliono salvaguardare i loro privilegi (e la loro poltrona) pensano così di distruggere quanto di buono fatto finora, andando a colpire ancora una volta i cittadini più deboli? - continua - In questi mesi abbiamo restituito dignità e speranza a queste persone e alle loro famiglie. Abbiamo diminuito la disoccupazione e portato l'occupazione ai massimi storici. La rivoluzione deve andare avanti e nessuno dovrà provare a fermarla. Abbiamo fatto una promessa di Cambiamento ai cittadini e, seppur con grandi difficoltà, l'abbiamo mantenuta e continueremo ad essere coerenti e a combattere le nostre battaglie con loro".