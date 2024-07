Grave Incidente sulla A1 tra Valdarno e Incisa: due morti e un ferito grave

VALDARNO, 29 MAG. - Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Valdarno e Incisa, in direzione Firenze. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita e un uomo è rimasto gravemente ferito.

Le Vittime

Le vittime sono un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, per loro non c'è stato nulla da fare. Il ferito, un uomo di 47 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze in codice 3 grazie all'elisoccorso Pegaso 1.

I Soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il gruppo maxiemergenze della centrale operativa di Arezzo, l'automedica del Valdarno, e le Misericordie di Pian di Scò, Terranuova Bracciolini e Monte San Savino, quest'ultima con un infermiere a bordo. Fondamentale è stato l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 1 per il trasporto del ferito.

La dinamica

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10:30 al km 328 dell'autostrada A1. Le dinamiche precise dello scontro tra il camion e l'auto sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma l'impatto è stato violentissimo.

Traffico e deviazioni

A causa dell'incidente, il tratto autostradale interessato è stato chiuso in direzione Firenze. Attualmente si registrano lunghe code: 5 chilometri in direzione Firenze e 3 chilometri in direzione Roma. Autostrade per l'Italia ha diramato un avviso agli automobilisti in viaggio verso Firenze, suggerendo l'uscita obbligatoria a Valdarno, con deviazione sulla Ss69 S.Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno, per poi rientrare in A1 a Incisa.

Raccomandazioni

Le autorità raccomandano massima prudenza agli automobilisti e suggeriscono percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi. Le operazioni di sgombero e messa in sicurezza della carreggiata sono tuttora in corso e si prevede che il tratto autostradale resterà chiuso per diverse ore.

L'incidente sulla A1 ha provocato una grande commozione nella comunità locale e tra gli automobilisti di passaggio. La Polizia Stradale continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Per aggiornamenti sul traffico e ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito di Autostrade per l'Italia o di seguire i notiziari locali.