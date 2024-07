Grave Incidente sulla A4: un morto e diversi feriti, autostrada chiusa e lunghe code

VENEZIA, 20 LUG. – Un grave incidente stradale ha provocato una vittima e diversi feriti sull'autostrada A4, nel tratto del comune di Vigonza (Padova). Nell'incidente, avvenuto all'altezza dello svincolo per la A13 Bologna, sono stati coinvolti un mezzo pesante e varie automobili.

L'incidente, verificatosi in direzione Milano, ha richiesto l'intervento immediato delle pattuglie della Polizia stradale di Mestre, dei Vigili del fuoco, del Suem 118, oltre all'arrivo di un elisoccorso. Anche gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro operativo di Mestre, sono stati mobilitati per gestire la situazione.

Le autorità hanno disposto l'interruzione del traffico su entrambe le carreggiate per permettere ai soccorritori di intervenire sui feriti. Di conseguenza, l'autostrada è stata bloccata al traffico, con la chiusura delle entrate di accesso per chi è diretto a Padova, Bologna e Milano. Questo ha causato lunghe code, con rallentamenti che raggiungono diversi chilometri sia in direzione Milano che Trieste.

Le forze dell'ordine stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e ristabilire la circolazione il più presto possibile. Tuttavia, si prevede che i disagi possano durare per diverse ore. Gli automobilisti sono invitati a evitare la zona e a seguire percorsi alternativi.