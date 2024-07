Grave incidente sull'A4 tra Milano e Padova Est: un morto e 17 feriti

MILANO – Una tragedia si è consumata ieri mattina sull'autostrada A4, tra gli svincoli dell’allaccio dell’A13 e Padova Est. Poco prima di mezzogiorno, un grave incidente ha coinvolto otto veicoli, tra cui un camion frigo e sette auto, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 17, alcune delle quali in condizioni critiche.

Le dinamiche dell’incidente, che ha portato al blocco dell'autostrada in direzione Milano per diverse ore, sono ancora sotto indagine da parte della Polizia Stradale. La complessità della scena e il numero dei veicoli coinvolti hanno richiesto un'accurata ricostruzione per determinare le cause esatte del sinistro.

Il traffico sulla A4 è stato progressivamente riaperto nel pomeriggio, con le corsie che venivano liberate una alla volta per consentire la ripresa della circolazione. Tuttavia, i disagi per gli automobilisti sono stati significativi, con lunghe code e ritardi prolungati.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per una delle persone coinvolte non c'è stato nulla da fare. I feriti sono stati trasportati nei vari ospedali della zona, dove stanno ricevendo le cure necessarie.

Questo ennesimo incidente solleva nuovamente il tema della sicurezza stradale e della necessità di misure preventive più efficaci per ridurre il numero di sinistri, specialmente sulle tratte autostradali ad alta percorrenza come la A4.

Mentre le autorità proseguono le indagini, resta il dolore per le vittime e la consapevolezza che ogni incidente stradale porta con sé una scia di sofferenza e interrogativi su come migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada.