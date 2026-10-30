Halloween 2026 a Catanzaro tra zucche e animazione su Corso Mazzini

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Il 31 ottobre Isola Ventidue ospita laboratori creativi per famiglie e atmosfere horror nel pomeriggio con un progetto di recupero alimentare delle zucche

Il centro di Catanzaro si prepara a una giornata dedicata ad Halloween 2026. Sabato 31 ottobre, l’area pedonale urbana Isola Ventidue di Corso Mazzini ospiterà attività creative, allestimenti autunnali e animazione, con due appuntamenti in programma dalle 9:00 e dalle 15:30.

L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale di Catanzaro, punta a rendere il cuore della città un luogo di incontro e partecipazione, offrendo occasioni di svago e arricchimento culturale soprattutto alle famiglie e alle giovani generazioni.

Pumpkin Patch al mattino con laboratori e spazi fotografici

La giornata inizierà alle ore 9:00 con Pumpkin Patch, un appuntamento che porterà su Corso Mazzini un’ambientazione ispirata ai colori e alle atmosfere dell’autunno.

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Il programma, dedicato in particolare alle famiglie e ai più piccoli, prevede scenografie laboratoriali a tema, spazi per scattare fotografie, attività creative e momenti di intrattenimento artistico e didattico.

Le zucche saranno protagoniste dell’allestimento e dei laboratori, contribuendo a trasformare l’area pedonale in uno spazio da vivere attraverso il gioco, la creatività e la condivisione.

Isola Horror dalle 15 e 30 nel cuore della città

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, l’ambientazione cambierà con Isola Horror, il secondo appuntamento della manifestazione.

Lungo l’area di Isola Ventidue arriveranno figuranti nei panni di personaggi a tema, animazione itinerante e momenti di coinvolgimento interattivo. Il percorso pedonale accoglierà così le atmosfere tipiche di Halloween, con attività pensate per coinvolgere il pubblico e animare il centro cittadino.

I due momenti della giornata proporranno esperienze differenti: al mattino spazio alla dimensione autunnale e creativa, mentre il pomeriggio sarà dedicato alle suggestioni della festa.

Circa cento zucche con il COMALCA e donazione alla Caritas

Accanto all’intrattenimento, Halloween a Catanzaro avrà una componente solidale e di attenzione alle risorse. Grazie alla collaborazione con il COMALCA, saranno impiegate circa cento zucche di diverse dimensioni, destinate agli allestimenti scenografici e alle attività laboratoriali.

Al termine dell’iniziativa, le zucche saranno donate alla Caritas diocesana per finalità di riutilizzo alimentare e promozione dell’economia circolare. Un passaggio che lega l’organizzazione della festa a un obiettivo concreto: valorizzare i prodotti anche dopo il loro impiego durante l’evento.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento al presidente del COMALCA Giovanni Ferrarelli e alla componente del Consiglio di amministrazione Roberta Canino per aver accolto con entusiasmo la proposta e contribuito alla sua realizzazione.

Una giornata di incontro per vivere il centro di Catanzaro

L’appuntamento del 31 ottobre 2026 su Corso Mazzini nasce per favorire l’aggregazione sociale e offrire alla cittadinanza un’occasione per frequentare e condividere gli spazi del centro.

Tra laboratori per bambini, scenografie, animazione e solidarietà, Isola Ventidue ospiterà una festa che unisce intrattenimento e partecipazione. Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte alle attività, in programma dalle 9:00 al mattino e dalle 15:30 nel pomeriggio.