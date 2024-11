I concerti di Giuseppe Nova e dei PiCello Bros. inaugurano MusicAMA Calabria

Due concerti di levatura internazionale a Lamezia Terme. Sabato 30 novembre la grande musica inaugurerà la 47^ edizione di MusicAMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, con il recital del flautista Giuseppe Nova, alle ore 15:00, nella magica atmosfera dell’Antico Mulino delle Fate e i PiCello Bros., nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale, alle ore 18:00.

Acclamato dalla stampa di tutto il mondo, Giuseppe Nova si è distinto per l’eleganza e la naturalezza delle sue performance, un tratto distintivo che denota la sua elevata musicalità e la passione con le quali approccia ogni composizione da lui eseguita. La semplicità con cui esprime il suo talento è legata alla convinzione che la musica debba arrivare a tutti, raccontando l’evoluzione della musica attraverso il tempo. «La mia è l’arte dei suoni; una mescolanza di note che arrivano da epoche e storie diverse, un viaggio tra le emozioni del passato e le rivisitazioni del presente», affermazione che dimostra quanto sia coinvolgente ogni suo concerto.

Giuseppe Nova sarà impegnato in un recital per flauto solo che non è nella consuetudine delle sale da concerto, «benché autori di ogni stile ed epoca abbiano dedicato pagine note ed interessanti, come nel programma di oggi da Telemann a Piazzolla, passando per Mercadante e Stamitz. Un’occasione per catturare anche l’evoluzione dello strumento, che passa da una forma più semplice, con le sole forature in un tubo di legno, all’elaborazione meccanica con una moltitudine di tasti e chiavi e l’utilizzo di metalli preziosi, in un ingegnoso metodo che dalla metà dell’800 ha portato all'affermazione della meccanica moderna del flauto, sviluppando il virtuosismo e le colorazioni timbriche».

Una qualità musicale che condividono i PiCello Bros., all’anagrafe Francesco Pepicelli, al violoncello, e Angelo Pepicelli, al pianoforte. I due musicisti possono essere considerati l’unico esempio di fratelli che formano un duo pianoforte e violoncello, da cui il nome PiCello.

Il loro concerto “Specchi deformanti”, metterà a confronto due musicisti solo apparentemente distanti come Ludwig van Beethoven e Alfred Schnittke. Un programma di assoluto interesse che, nella seconda parte, presenterà la prima esecuzione in Italia della Seconda Sonata per violoncello e pianoforte di Alfred Schnittke e la prima esecuzione assoluta di un pezzo di Roberto Molinelli, ispirato allo stesso Schnittke, che per la prima volta sarà eseguita in Calabria.

«La meravigliosa cantabilità della Romanza beethoveniana, famosa anche per la funzione pubblicitaria televisiva, trova il suo alter ego contemporaneo nella composizione di Molinelli, un omaggio al brio creativo di Schnittke. Al centro del programma si specchiano, deformi, l’intensa, rivoluzionaria seconda Sonata del tedesco e quella cromatica, angosciante del russo».

La Romanza in Fa maggiore per violino e orchestra di Beethoven nella trascrizione di Friedrich Grützmacher, troverà nel finale del concerto il suo “alter ego” contemporaneo. Ogni esecuzione dei PiCello Bros. rappresenterà un viaggio suggestivo ed emozionante nella musica, durante il quale emergeranno le loro elevate doti musicali riconosciute in tutto il mondo; un percorso che metterà a confronto l’attualità della musica di Schnittke con quella di un passato indimenticato appartenente a Beethoven.