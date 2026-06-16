I Crusaders Cagliari presentano in municipio la finale di North Conference 9FL
Sette vittorie in altrettanti incontri disputati. Con questo ruolino di marcia immacolato e dopo aver superato i Redskins Verona per 26 a 14, i Crusaders Cagliari si qualificano alla finale della North Conference del campionato nazionale 9FL (Nine Football League).
L'attesissimo match si disputerà nel prossimo fine settimana presso il Crusaders Cagliari American Football Field (Campo Terramaini, Via Cesare Cabras).
Si tratta di un evento eccezionale per la Sardegna: è infatti la seconda volta nella storia che l'isola ospita una finale di Conference. L'unico precedente risale a domenica 6 giugno 2010 proprio sullo stesso identico terreno di gioco, allora intitolato a Eliseo Corona prima del completo restyling dell'impianto, quando i crociati piegarono gli Sharks Palermo per 14-8, volando poi a vincere lo scudetto.
Per presentare il cruciale scontro al vertice contro gli "ammazzagrandi" dei Wolverines Piacenza, la dirigenza e i rappresentanti delle istituzioni si riuniranno in conferenza stampa giovedì 18 giugno alle ore 10:30, nella Sala Retablo del Comune di Cagliari.
Alla conferenza interverranno:
- Marco Benucci – Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari
- Giuseppe Macciotta – Assessore allo Sport del Comune di Cagliari
- Bruno Perra – Presidente del CONI Sardegna
- Emanuele Garzia – Presidente dei Crusaders Cagliari, insieme allo staff tecnico e agli atleti.
Durante l'incontro verranno illustrati tutti i dettagli logistici dell'evento .
FOOTBALL AMERICANO: CRUSADERS CAGLIARI IMBATTUTI GIOVEDÌ IN MUNICIPIO LA PRESENTAZIONE DELLA FINALE DI NORTH CONFERENCE CONTRO PIACENZA
CONFERENZA STAMPA
GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2026 h. 10:30
Sala Retablo – Municipio di Cagliari via Roma - CAGLIARI
Foto Battista Battino
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.