I Crusaders Cagliari presentano la finale di Conference Nord
Il traguardo è a un passo.
Domani, giovedì 18 giugno alle ore 10:30, la Sala Retablo del Palazzo Civico ospiterà l'incontro tra i giornalisti e i Crusaders Cagliari. L'appuntamento servirà a svelare i dettagli della finale di North Conference contro i Wolverines Piacenza, in programma sabato 20 giugno alle ore 16:00 a Terramaini.
Il confronto sul gridiron si preannuncia stellare, con l'attacco della franchigia nero-rosso-argentea guidato dal quarterback Lorenzo Piva, arrivato a Cagliari con il titolo di Campione d'Italia in carica conquistato lo scorso anno a Castelfranco. L'incrocio assumerà un sapore particolare: gli emiliani si qualificano a questo turno proprio dopo aver estromesso a sorpresa nei quarti di finale i Cavaliers detentori del titolo, superati al Centro Sportivo Mazzoni, quartier generale dei piacentini, per 41-27. I Crusaders, nati nel 1990 dalle ceneri dei Sirbons, rappresentano la realtà storica della disciplina in Sardegna. Il sodalizio vanta nel proprio palmarès quattro finali nazionali di Nine Bowl raggiunte e due titoli tricolori conquistati, nel 2004 e nel 2010.
Al tavolo dei relatori siederanno il Presidente del Consiglio Comunale Marco Benucci, l'Assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e il Presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, insieme al presidente crociato Emanuele Garzia.
Sito internet ufficiale: www.crusaders-cagliari.it
IL GRANDE FOOTBALL AMERICANO AL PALAZZO CIVICO: DOMANI I CRUSADERS PRESENTANO LA FINALE DI NORTH CONFERENCE (20/06/26/h.16:00)
CONFERENZA STAMPA
GIOVEDI' 18 GIUGNO 2026 h. 10:30
Sala Retablo – Palazzo Civico - via Roma - CAGLIARI
Foto Battista Battino
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