I Summer Together, il nuovo sound made in Liguria

Ironici, non convenzionali, di tendenza. Dalla terra di Liguria arrivano I Summer Together, che promettono di rivoluzionare il panorama discografico contemporaneo. Formata da talentuosi musicisti con background diversi, la band nata nel 2021 si distingue per il sound coinvolgente, che unisce elementi pop, indie e dance. Ma con uno sguardo attento alla melodia nostrana, quella di un passato ormai quasi perduto e per questo così ricercata e attuale.

FraBerte, Gekol Liordi e Alex Pody, autori e compositori, nonché voci de I Summer Together, hanno saputo tessere straordinariamente le proprie doti canore. Al servizio di un progetto artistico decisamente innovativo, con la proposta di brani che parlano direttamente al cuore del pubblico. Una musica che evoca emozioni profonde, esplorando i temi di amore, libertà e… avventure estive, in perfetta sintonia con il loro nome. In maniera leggera e scanzonata, ma per nulla scontata.

«Il nostro messaggio» dichiara FraBerte, voce femminile del gruppo «è portare allegria e leggerezza, richiamando quella melodia che ha fatto la storia della musica italiana. Ma in una chiave più moderna, più fresca. Chi era giovane negli anni Ottanta e Novanta apprezzerà di certo questo recupero del passato, per farne memoria. Mentre le generazioni dei teen potranno scoprire una “nuova” realtà musicale che li potrà appassionare.»

La band vanta già numerosi passaggi radiofonici nazionali e internazionali, così come rilevamenti nelle classifiche indipendenti e partecipazioni a prestigiosi contest. Non ultimo l’ambito “Premio Franco Battiato” conseguito sul podio di Casa Sanremo. Con all’attivo i singoli “Summer together” e “Mojito e sangria”, sono in lavorazione altri due brani che andranno a formare il loro primo ep.

Entra nel mondo de I Summer Together: Facebook / Spotify