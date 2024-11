Il cammino dei di-Versi di Francesco Augello

Augello, scrittore agrigentino, poeta e saggista, presenterà nelle prossime settimane la sua nuova raccolta di poesie, “Il cammino dei di-Versi”, edita da Dialoghi, una delle sette case editrici del gruppo editoriale viterbese Utterson, e con la prefazione di Salvatore Nocera Bracco.

Augello, noto per il suo impegno nella tutela dei minori e delle disabilità, offre una raccolta che sfida la convenzionalità e invita alla riflessione. Le poesie di Augello, caratterizzate da uno stile ermetico e da un profondo senso di giustizia, rompono gli schemi tradizionali e si ergono contro i luoghi comuni che condizionano pensieri ed azioni. Ogni verso è un invito a riscoprire un’autenticità libera da condizionamenti. Il volume è arricchito dalle pitture di Mariateresa Geraci, che con la loro varietà di stili, dal simbolismo all’astrattismo, creano un dialogo profondo con i versi, amplificando le emozioni e le ri​​​​​​​flessioni suscitate dalle parole di Augello. “Il cammino dei di-Versi” è un’opera che invita il lettore a un viaggio poetico verso la verità e la bellezza. "Il cammino dei di-Versi" è un denso flusso di emozioni trasversali con cui viene combattuto e infranto il dominante significato dell’antico adagio “mondo è stato e mondo sarà”.

D’altronde, l’autore è sempre stato incline a rompere gli schemi, a scombussolare gli equilibri, a non accettare il “qui si è fatto sempre così”. Un libro che lega alcune poesie alle pitture dell’artista (anche lei poliedrica) Maria Teresa Geraci. Pitture che anticipano ed esplorano talune composizioni del poeta, in un viaggio artistico che si snoda in una varietà di stili, riflettendo la duttilità e la profondità della visione di Maria Teresa Geraci. La cura nello scegliere la composizione numerica della silloge, trenta, si palesa, da un lato, in quell’esaltare quella sottile distinzione tra “assenza di valore”, lo zero, o valori che spesso distinguiamo nella società postmoderna, e quel “nulla si può dire”, ma che a volte diventa, fortunatamente, un “si deve dire”; proprio come lo zero matematico che va distinto da quell’ “assenza di valore”, poiché trattasi di concetti distinti, è che è, sì, valore!

Incipit audio alla silloge: https://lnx.dueminutiunlibro.it/wp-content/uploads/2024/10/il-cammino-dei-di-versi-incipit.mp3