Il Cardinale Mario Grech a Catanzaro

CATANZARO - Il Cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, sarà a Catanzaro sabato prossimo, 13 aprile. Ne ha dato notizia l’Arcivescovo Claudio Maniago. Un incontro, quello della Chiesa diocesana di Catanzaro-Squillace, particolarmente significativo e che è strutturato in due distinte sessioni. Il primo appuntamento, infatti, si terrà al mattino, alle ore 10,00, presso il Seminario Teologico Regionale “San Pio X”, riservato ai sacerdoti, nel corso del quale il cardinale Grech terrà una riflessione sul ruolo dei presbiteri nel cammino sinodale.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16,00, si terrà invece l’assemblea sinodale diocesana nella chiesa parrocchiale di “Santa Teresa del Bambino Gesù” di Giovino, alla quale parteciperanno i rappresentanti dei consigli pastorali parrocchiali, i delegati delle comunità e tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema del Cammino Sinodale. Il Cardinale Grech relazionerà sul tema “Il Cammino Sinodale: dalla frammentazione all’unità. Culture diverse, unica missione”. Al termine dei lavori assembleari è prevista la Celebrazione Eucaristica alle ore 18,30.

Il cardinal Mario Grech è nato nel 1957, a Qala, nell’isola di Malta. Ordinato presbitero nella cattedrale di Gozo dal vescovo Nikol Cauchi, si è licenziato in Diritto Canonico e Civile presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e, nel 1998, ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Il 26 novembre 2005 il Santo Padre Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Gozo. Incarico svolto fino al 2 ottobre 2019, data in cui è stato nominato da Papa Francesco Pro-Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi. Ha ricevuto la Consacrazione episcopale il 22 gennaio 2006. Il 15 settembre 2020 è stato nominato Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi. Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 28 novembre 2020, della Diaconia dei Santi Cosma e Damiano. È Membro dei Dicasteri per i Vescovi; per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; per la Promozione dell'Unità dei Cristiani; del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. È altresì membro del Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali.